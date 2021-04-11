Що приготував новий день ― читайте в гороскопі на 12 квітня 2021 року. Як правильно провести понеділок? Дізнайтеся в астрологічному прогнозі на 12 квітня 2021 року від експертів СТБ.

Овен

12 квітня Овну доведеться проявити винахідливість і навички, які він вже надбав у новій роботі. Звичайно ж, на робота перетворюватися не потрібно. Творча жилка теж має бути, щоб не видихнутися. Скакати галопом у побуті не здумайте. Знадобиться терпіння і уважність, щоб ліквідувати недоліки.

Телець

Телець з будь-якої складної ситуації вийде сухим. Нехай це не водна, а технічна стихія, все одно плавайте професійно. Окрилені якоюсь давньою мрією, зможете реалізуватися в особистому житті. Людина, з якою зав’яжеться знайомство, майже паралізує своїм розумом і красою. Таке поєднання якостей зустрічається рідко, цінуйте момент.

Близнюки

На дрібні промахи в побуті і роботі Близнюкам не варто звертати увагу. Навпаки, вони виявляться рушійною силою в більших справах. Юридично підкованим особистостям вдасться викрутитися з фінансових проблем. До вечора скарбниця поповниться завдяки досвіду і самоосвіті. У сімейному житті не зайвим буде проявити кмітливість і наполегливість.

Рак

Зірки радять Раку ретельно пережовувати інформацію, щоб не опинитися в мінусах. Роботи виявиться багато, половина її зовсім нецікава. Та якщо виконаєте завдання майстерно, то й отримаєте за неї високий гонорар. У коханні намагайтеся зберігати романтичний настрій. Якщо раптом заспіваєте на побаченні, то це нормально.

Лев

Леву доведеться підлаштовуватися під людей, ситуації та навіть кризу в фінансах. Змиріться і спостерігайте, щоб не зіпсувати доленосний момент. Догляд за шкірою і зміцнення здоров’я дадуть приголомшливий ефект. Виявляється, про деякі засоби ви не здогадувалися. Як добре, що близький друг підказав, що застосовувати для омолодження та очищення.

Діва

Діві потрібно морально підготуватися до важкого дня. Ви вже вранці зрозумієте, що багато справ підуть шкереберть. Та якщо не поспішати з висновками та ухваленням рішень, то можна подолати всі неприємності. У дивну історію потраплять ті, хто вирушить у відрядження. Це може стосуватися незнайомців і попутників. Бережіть документи і гаманець.

Терези

12 квітня Терезів чекає жаркий день, тому запасіться віником і тазиком. Так-так, доведеться по-справжньому паритися, щоб очиститися від негативу. Наслідки після розмови з одним з колег можуть вплинути на вашу працездатність. Фантастично вдало складеться вечір у закоханих людей. Дякуйте долі, що зустріли цю людину.

Скорпіон

День принесе Скорпіону масу цікавих і незвичайних подій. Частина їх вам здасться знайомою, але сценарій чомусь зовсім інший. Якщо хочеться зміцнити фінансове становище, то кредит тут не потрібен. Позичте невелику суму для «старту» ― і бізнес почне давати плоди. Як заведені будуть носитися зі своїми проєктами творчі люди.

Стрілець

Від скаженої енергії Стрільця всі навколо будуть сахатися. Обережніше на поворотах, а то знесете кого-небудь на шляху. Зате для власного гаманця така динамічність корисна. Ви отримаєте все, що вже підрахували в голові. У стосунках з обранцем емоцій з лишком. Та приборкати запал все-таки потрібно, щоб не вибухнула страшна пожежа.

Козеріг

Гороскоп обіцяє сімейним Козерогам скандали і суперечки. Ви навіть не встигнете вловити тему такого «землетрусу», а вона зруйнує чудові стосунки. Не залучайте до розбірок родичів і, тим більше, дітей. Спокій у цьому випадку ― найкращий вихід із ситуації. Для зміцнення здоров’я терміново вживайте заходів. Кашель і алергія вже затягнулися.

Водолій

Водоліям у цей день треба бути акуратнішими зі споживанням їжі і ліків. Можливі отруєння і загострення давніх захворювань. Не варто списувати все на неякісну продукцію, у всьому винна ваша недбалість. Ну, ще й поспішність, з якою ви «дружите» споконвіку. Дорожні пригоди можуть виявитися небезпечними.

Риби

Рибам здасться, що всі навколо від них відстають ― у думках і справах. Можливо, це ви занадто швидко бігаєте і говорите? Сповільніть трохи темп, щоб інші зрозуміли, що ви від них хочете. Не ігноруйте найменші прогалини в фінансах. Інакше завтра взагалі залишитеся без грошей. Вечір проведіть у колі тих, кому справді довіряєте.

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