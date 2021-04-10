Що приготував новий день ― читайте в гороскопі на 11 квітня 2021 року. Як правильно провести неділю? Дізнайтеся в астрологічному прогнозі на 11 квітня 2021 року від експертів СТБ.

Овен

Тенденції цього дня нададуть вам психологічну налаштованість на досягнення мети одним ривком, вольовим імпульсом. Можна сміливо вирушати у вояжі і турне. Однак не забувайте про заходи безпеки і карантинні обмеження.

Телець

Цей день може перевірити на міцність ідеали і позиції Тельців. Імовірний замах на незалежність і самостійність. Залишайтеся вірні вашим ідеалам і спокійно «несіть свій хрест». Саме таку пораду можна дати всім Тельцям, які побоюються втратити свою незалежність.

Близнюки

День споріднених зв’язків. Багато Близнюків черпатимуть свої сили і натхнення в сім’ї, а, об’єднавши свої зусилля, вони створять прекрасну «команду». Сприятливий час для переїзду, ремонту.

Рак

На початку дня імовірні конфлікти і неприємності в сім’ї. Діти ж дадуть дорослим 100 очок фори. Якщо ваш партнер роздратований ― станьте його віддушиною, дозвольте йому поплакати у вас на плечі. Можливо, вам варто чогось повчитися у дітей.

Лев

День очищення, звільнення від непотрібних речей. Він сприятливий для духовного зростання, самоосвіти. Наведіть порядок як у своєму внутрішньому світі, так і в зовнішній обстановці. Вдалими виявляться придбання ділової, навчальної та методичної літератури.

Діва

День вибору, сумнівів. Діви можуть бути недовірливі до всього. Як тільки ви зробите свій вибір, то налагодиться душевна рівновага. Ви будете уважні до свого обранця, щедрі і лояльні.

Терези

Не виключено, що у вас з’явиться додаткове джерело надходження грошових коштів, але й витрати виявляться невиправдано великими. Регулюйте свій бюджет, інакше «прогорите». Не рекомендується брати гроші в борг.

Скорпіон

Удача неодмінно усміхнеться вам ― не в коханні, так в лотереї. Серце жінок-Скорпіонів особливо чуйне до подарунків: ювелірних прикрас, квітів. Це день культурного збагачення та оновлення гардеробу.

Стрілець

Життєвий потенціал Стрільців перебуватиме в негативній зоні, що зажадає від них більшої уваги до своєї діяльності, до режиму сну і відпочинку. Вам треба поберегти здоров’я.

Козеріг

Розташування планет не залишає часу для довгого зважування переваг партнера ― це фактор нових раптових знайомств, нової дружби і любовних зв’язків. Не спокушайтеся ― такі зв’язки рідко мають тривалу історію і продовження.

Водолій

Прекрасні стосунки складуться в подружжі. Непорозуміння, неясні питання і підозри минуть. Залишаться тільки справжня любов, щира прихильність одне до одного. 11 квітня вам знадобляться ласкаві слова, доведеться їх згадати. Постарайтеся передати дітям свої знання і досвід в активному спілкуванні з ними. Покажіть їм приклад справжнього турботливого батька або матері.

Риби

Близькі люди будуть вражені вашим альтруїзмом, прагненням допомогти в скрутну хвилину, щирим співчуттям. Не проводьте час на самоті. Поспілкуйтеся з давніми друзями або хорошими знайомими, з близькими родичами.

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