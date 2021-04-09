Вихідні та святкові дні 2021 року в Україні
09.04.2021
У 2021 році на українців чекає чимало державних та релігійних свят, які оголошено в країні вихідними днями. Редакція STB.UA склала список таких вихідних, а також пов’язаних із ними перенесень робочих днів. Більше — читайте в нашому матеріалі.
Святкові дні 2021 року:
- 1 січня — Новий рік
- 7 січня — Різдво Христове (за юліанським календарем)
- 8 березня — Міжнародний жіночий день
- 1 травня — День праці
- 2 травня — Великдень
- 9 травня — День Перемоги
- 20 червня — Трійця
- 28 червня — День Конституції України
- 24 серпня — День Незалежності України
- 14 жовтня — День захисника України
- 25 грудня — Різдво Христове (за григоріанським календарем)
Вихідні 2021 року у зв’язку зі святами:
- З 1 по 3 січня — Новий рік.
- З 7 по 10 січня — Різдво Христове (за юліанським календарем); робочий день з 8 січня перенесено на 16 січня.
- З 6 по 8 березня — Міжнародний жіночий день.
- З 1 по 4 травня — День праці та Великдень.
- З 8 по 10 травня — День Перемоги.
- З 19 по 21 червня — Трійця.
- З 26 по 28 червня — День Конституції України.
- З 21 по 24 серпня — День Незалежності України; робочий день з 23 серпня перенесено на 28 серпня.
- З 14 по 17 жовтня — День захисника України; робочий день з 15 жовтня перенесено на 23 жовтня.
- З 25 пo 27 грудня — Різдво Христове (за григоріанським календарем).
Отже, у 2021 році в Україні буде 250 робочих днів та 115 офіційних неробочих днів.
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