Що приготував новий день ― читайте в гороскопі на 10 квітня 2021 року. Як правильно провести суботу? Дізнайтеся в астрологічному прогнозі на 10 квітня 2021 року від експертів СТБ.

Овен

Проявляйте ініціативу. Зробіть усе, щоб опинитися в центрі уваги. Будьте чесними як перед собою, так і перед людьми, які вас оточують. Усе таємне стає явним, так і ваш обман може розкритися.

Телець

Те, що Тельці зараз роблять, дається їм дуже важко. Це час, коли потрібно бути чесним перед самим собою і перед близькими. Не тікайте від проблем. Приділяйте більше часу рідним, домашнім справам. Близькі потребують вашої підтримки і допомоги.

Близнюки

Перевантаження і неправильне використання своїх сил призведуть до стресів і зумовлених ними захворювань. На ваш сон може негативно вплинути надлишок вражень і активності. Для розслаблення перед сном прийміть ванну, сходіть на масаж.

Рак

У Раків виникне бажання змін. Не обмежуйте себе, дійте спонтанно. Листування, наради, поїздки і зустрічі принесуть вам задоволення і відкриють нові можливості. Підвищити тонус і відновити спокій вам допоможуть заняття спортом і фізична робота.

Лев

Леви задоволені собою, у них усе виходить. Колеги сприятимуть у втіленні планів, а ви намагайтеся їх не підводити. На любовному фронті все спокійно, ймовірні невеликі сюрпризи і звістки. Утримайтеся від вживання алкоголю.

Діва

Бажання вирішити все відразу і неорганізованість можуть серйозно зашкодити вашому успіху. Будуйте плани на безбідне майбутнє зі своїми однодумцями і друзями.

Терези

Двоїстий, суперечливий день. Ви переповнені бажанням діяти і енергією втілювати всі свої ідеї в життя, але відчуваєте опір, відсутність можливостей для здійснення планів. На роботі імовірна авральна ситуація. Не розпорошуйтесь на кілька справ одночасно, зосередьтеся на чомусь одному.

Скорпіон

Скорпіонам протипоказано залишатися осторонь, склавши руки. Вас чекає успіх і в роботі, і в інших починаннях. Можливі приємні зустрічі і несподівані знайомства, романтичне захоплення. Не конфліктуйте з оточенням.

Стрілець

У Стрільців нічого особливого не очікується. Доцільно провести день за наведенням порядку вдома і в справах, вирішенням практичних питань. Займіться своїм оздоровленням, непогано було б сісти на лікувальну дієту.

Козеріг

Козероги відчувають приплив життєвих сил, але не беріть на себе занадто багато. Зберігайте енергію. День підходить для творчості та для любовних зустрічей. Чудовий настрій зробить вас привабливими для протилежної статі.

Водолій

Водолії, без роздумів поринайте у вир любовних романів і пригод. Можливо, це приведе до шлюбу. Ваш авторитет зросте, до вашої думки будуть прислухатися. Дотримуйтесь такту і моторності.

Риби

Риби будуть налаштовані войовничо, трохи агресивно. Ваші висловлювання можуть бути образливими і необачними, що, ймовірно, призведе до сварки. Романтичні зустрічі можуть закінчитися непорозумінням і конфліктом. Зведіть до мінімуму вживання спиртних напоїв.

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