«Як вийти заміж»: чи варто жінці знайомитися першою?

Сьогодні, 8 квітня, на телеканалі СТБ вийде новий випуск ток-шоу «Як вийти заміж» з Григорієм Решетником. Ведучий разом з експертами, гостями та учасницями реаліті «Холостяк»-11 розберуть тему жіночої ініціативи. Чи варто дівчині робити перший крок, щоб завоювати увагу чоловіка? І як на жіночу ініціативу реагують самі чоловіки? Не пропустіть о 19:00!

«Сьогодні розберемося, коли сучасній жінці потрібно брати справу в свої руки, а коли фраза “Будь моїм чоловіком” може віддалити довгоочікуване весілля», — зазначив Григорій Решетник.

Розібратися в темі допоможуть експерти: кандидатка психологічних наук Світлана Арефнія, психолог Андрій Жельветро, ​​ексхолостяк, а тепер зразковий сім’янин Дмитро Черкасов і його дружина Олександра Черкасова.

Обговорити тему і минулий випуск у студію прийдуть учасниці 11 сезону проєкту «Холостяк»: Даша, Юля («Зайка»), Катя, Джессіка і Юля.

Також гостями студії стануть ексучасники реаліті «Холостячка» — Андрій Шатирко та Ілля Рибальченко.

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Дівчатам буде запропоновано взяти участь в експерименті: за 1 хвилину познайомитися з хлопцями. У кожної будуть свої обставини і місце, де ця зустріч відбулася. Чи зможуть учасниці проявити ініціативу? Які жіночі хитрощі вони застосують? Не пропустіть!

Дивіться 5 випуск ток-шоу «Як вийти заміж» сьогодні, 8 квітня, на СТБ!

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