В умовах карантину у багатьох українців з’явилося більше вільного часу. Але от скільки офіційно буде вихідних днів у квітні 2021 року в нашій країні? Читайте в матеріалі.

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Квітень розпочнеться з потішного свята — Дня сміху. Уже через кілька днів після цього християни східного обряду відзначатимуть Благовіщення Пресвятої Богородиці, яке є одним з найважливіших церковних свят.

Крім того, у квітні святкуватиметься Міжнародний день Землі, а також вшановуватиметься День чорнобильської катастрофи.

Однак жодне із зазначених свят не передбачає додаткових вихідних. Тому у квітні в українців буде 8 вихідних: 4 суботи і 4 неділі. Працювати ж у цьому місяці доведеться 22 дні.

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Основні свята і пам’ятні дати квітня 2021

1 квітня — День сміху, Міжнародний день птахів

2 квітня — Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму, Міжнародний день дитячої книги

4 квітня — День створення НАТО, День вебмайстра, День геолога, Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки, Міжнародний День бродячих тварин

5 квітня — Міжнародний день супу

6 квітня — Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку

7 квітня — Всесвітній день здоров’я, Благовіщення Пресвятої Богородиці

8 квітня — Міжнародний день циган

11 квітня — Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів, Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона

12 квітня — Всесвітній день авіації і космонавтики, День працівників ракетно-космічної галузі України, День скаута в Україні

15 квітня — День працівників карного розшуку України, День фахівця з радіоелектронної боротьби

16 квітня — Всесвітній день голосу

17 квітня — День довкілля, Всесвітній день боротьби з гемофілією, День пожежної охорони України

18 квітня — Міжнародний день пам’яток і визначних місць, День пам’яток історії та культури

21 квітня — Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності, Міжнародний день секретаря

22 квітня — Всесвітній день Матері-Землі (Міжнародний день Землі)

23 квітня — Всесвітній день книги і авторського права, Всеукраїнський день психолога

24 квітня — Міжнародний день солідарності молоді

25 квітня — Всесвітній день боротьби проти малярії, Міжнародний день ДНК, Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя)

26 квітня — Всесвітній день інтелектуальної власності, День чорнобильської трагедії і Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф

28 квітня — Всесвітній день охорони праці, День джинсів (День деніму)

29 квітня — День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї, Міжнародний день танцю

30 квітня — День прикордонника України, Міжнародний день джазу

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