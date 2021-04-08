Фази Місяця безпосередньо впливають на життя і самопочуття людей. Знаючи, у якій фазі перебуває небесне світило, ви можете самостійно скоригувати свої плани і приділити увагу тим аспектам життя, які особливо цього потребують. Читайте в нашому матеріалі інформацію про фази Місяця у квітні 2021 року.

Дати молодика і повні у квітні 2021:

Дата молодика у квітні 2021 — 12 квітня, понеділок.

Дата повні у квітні 2021 — 27 квітня, вівторок.

Фази місяця по числах у квітні 2021:

1 — 4 квітня — спадний Місяць.

4 квітня о 13:04 — перша чверть, Місяць у знаку Козеріг.

4 — 12 квітня — старий Місяць.

12 квітня о 5:33 — молодик, Місяць у знаку Овен.

12 — 20 квітня — молодий Місяць.

20 квітня о 10:00 — друга чверть, Місяць у знаку Лев.

20 — 27 квітня — зростаючий Місяць.

27 квітня о 6:33 — повня, Місяць у знаку Скорпіон.

27 — 30 квітня — спадний Місяць.

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