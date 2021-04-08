Гороскоп на квітень 2021 року розповість, чого чекати кожному зі знаків зодіаку. Кому варто запастися терпінням і навчитися чекати, а хто може сміливо реалізовувати свої плани? Читайте гороскоп на квітень 2021 року від двічі переможця проєкту «Битва екстрасенсів» і експерта містичного проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаяла Алекперова.

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Овни

У квітні Овни, як ніколи, будуть сповнені сил й ентузіазму. А тому в професійній сфері представників знака чекають успіхи. Та хоч би як би хотілося вам одночасно взятися за безліч справ, намагайтеся дозувати навантаження на свій організм. В іншому разі можуть виникнути проблеми зі здоров’ям.

Тельці

У квітні Тельцям варто запастися надзвичайним терпінням. Є велика ймовірність, що люди, на яких ви покладалися, можуть підвести в найнесподіваніший момент. А тому намагайтеся розраховувати на свої сили і подбайте про запасний план.

Близнюки

Середина весни обіцяє Близнюкам спонтанні поїздки. Це може бути як відрядження, так і раптова подорож. У кожному разі зірки радять не відмовлятися від можливості трохи змінити обстановку. Тим більше, що в дорозі на вас чекає цікаве знайомство.

Раки

У цей період Раки постануть перед складним вибором. І щоб уникнути помилок, представникам знака варто звернутися по пораду до близької людини. Зараз ліпше керуватися принципом «дві голови краще, ніж одна».

Леви

Квітень обіцяє Левам приплив натхнення. Усе, хоч би за що взялися представники знака, вдаватиметься легко. А тому саме час взятися за реалізацію своїх ідей і планів.

Діви

У цей час Діви зіткнуться з великою відповідальністю, яка може виявитися для них серйозною ношею. Порада зірок — простіше ставитися до цих подій. Не намагайтеся осягнути неосяжне і частіше делегуйте завдання іншим.

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Терези

Цього місяця Терезам варто проявляти максимум активності у професійній сфері. Представники знака можуть втілити в життя свої найсміливіші амбіції. Головне при цьому — не збавляти обертів і не відступати перед труднощами.

Скорпіони

У цей період на шляху Скорпіонів можуть з’явитися перешкоди. І тут зірки радять уникати відчайдушної боротьби з вітряками. Наберіться терпіння і тимчасово переведіть увагу на інші завдання. Зовсім скоро труднощі минуть самі собою.

Стрільці

У цей період зірки обіцяють Стрільцям удачу у вирішенні побутових справ. Питання ремонту, будівництва, тяганини з документами, — усе це вирішиться легко. Головне — взятися за ці починання вже з початку квітня.

Козероги

Квітень — вдалий час для нових покупок. Придбання Козерогів будуть не тільки вдалими, а й досить вигідними. А ось чого зірки не радять робити, так це вступати в суперечки з колегами. Є велика ймовірність затяжного конфлікту.

Водолії

У квітні Водоліям не варто розраховувати на допомогу з боку. І навіть навпаки — поради інших людей можуть нашкодити представникам знака. А тому зірки радять справлятися з поставленими завданнями самостійно.

Риби

Початок квітня — вдалий час для нових стартів у кар’єрі. Креативний підхід допоможе Рибам легко справлятися з найскладнішими завданнями. А ось у фінансових питаннях представникам знака варто уникати надмірних витрат — можливі непередбачені і вельми значні фінансові втрати.

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