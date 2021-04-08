Що приготував новий день ― читайте в гороскопі на 9 квітня 2021 року. Як правильно провести п’ятницю? Дізнайтеся в астрологічному прогнозі на 9 квітня 2021 року від експертів СТБ.

Овен

Імовірні непорозуміння і неприємності, які негативно позначаться на вашому авторитеті. Можливі фінансові втрати, помилки і прорахунки у справах, розбіжності з оточенням, виклик суспільству. Проявивши властиву вам здатність до аналізу, м’якість і скромність, ви зможете змінити ситуацію на краще.

Телець

Ваш життєвий потенціал на високому рівні. Не виключено, що доведеться вирушити в ділову поїздку або подумати про розширення власного підприємства. Вас чекає успіх. Ваші неповторність і нестандартний погляд на речі, холодний розум у поєднанні з ексцентричністю можуть здивувати людей, які навіть добре знають вас.

Близнюки

Сприятливий день для підбиття підсумків. Можливе надходження фінансових коштів або якась звістка, яка, як стверджують зірки, може докорінно змінити ваш спосіб життя. Можливо, вам доведеться змінити ставлення до близької людини, проявивши любов і ніжність, увагу до її проблем. Романтична вечеря при свічках буде до речі.

Рак

Не виключено, що вам доведеться займатися справами, які вимагають негайного вирішення. Імовірно, ви будете змушені взяти на себе додаткові обов’язки. Ви повинні розумно підходити до кожної проблеми, не нервувати через обмеження свободи. Зберігайте вірність своїм ідеалам і повагу до особистості близької вам людини.

Лев

Будьте обережні. Бажано відкласти поїздки, змагання, конкурси, бо велика ймовірність поразок, невдач, травм, нервового зриву. З особливою увагою поставтеся до дітей.

Діва

Дівам не рекомендуються поїздки. Можливо, з’являться проблеми з вашим здоров’ям або зі здоров’ям родичів. Надіям і планам у цей день не судилося здійснитися. Велика небезпека травматизму, так що будьте уважні, переходячи вулицю, також будьте обережні з електроприладами.

Терези

Цей день є початком нового етапу у вашому житті. Тенденція до змін проявиться в багатьох сферах життя. Стосунки з представниками протилежної статі будуть дуже плідними. Однак остаточний результат справ залежатиме від вашого настрою.

Скорпіон

Сприятливий день для ухвалення важливих рішень, початку нової діяльності. У вас з’явиться бажання що-небудь змінити в житті. Ви зможете успішно довести до кінця розпочаті справи. Проте не квапте події. Ваша неповторність і загадковість приваблять представників протилежної статі. Можливе відновлення давньої сердечної прихильності, про яку ви ніколи не забували.

Стрілець

Рекомендується присвятити цей день духовному вдосконаленню. Ваше природне прагнення до вищих ідеалів цілком зможе реалізуватися і принести очищення і внутрішню свободу. Приємне запрошення, яке варто прийняти, не тільки урізноманітнить ваше життя і принесе задоволення від спілкування, а й подарує нових друзів, які, можливо, будуть згодом дуже дорожити вами.

Козеріг

День любові і прощення, покаяння. Перепросіть, якщо вважаєте себе винним перед ким-небудь, і вибачте кривдникам. Чоловікам-Козерогам протипоказана зайва зосередженість на своїх проблемах. Це може стати приводом для дрібних сварок з близькими людьми.

Водолій

Може трапитися так, що вашого співчуття та участі потребуватимуть багато людей з вашого оточення. День сприятливий для поїздок, подорожей, прийому гостей, зустрічей. Однак уникайте занадто гучних компаній. Сімейним представникам знака активний відпочинок і спілкування з дітьми допоможуть знайти душевний спокій.

Риби

Не все складатиметься так, як хотілося б. У цей день зірки рекомендують обміркувати майбутні дії, пов’язані з фінансовою стороною вашої діяльності. Не пропустіть жодної деталі. Зберігайте наполегливість і завзятість у досягненні мети. Любов і відданість близьких вам людей захистять від неприємностей.

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