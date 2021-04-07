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Церковні свята у квітні 2021: календар по днях

07.04.2021

У квітні 2021 року багато церковних свят. І для того, щоб ви не заплуталися, коли поминальні суботи, коли варто дотримуватися строгого посту, коли Чистий четвер, ми зібрали всі свята в один календар.

Більше на тему: Вихідні та святкові дні 2021 року в Україні

  • 1 квітня – ікони Божої Матері «Розчулення»; мучениці Дарії; праведної Софії, княжни Слуцької.
  • 2 квітня – преподобних Іоанна, Сергія, Патрикія та інших, в обителі святого Сави убієнних.
  • 3 квітня –  батьківська субота, поминання покійних; преподобного Серафима Вирицького.
  • 5 квітня –  преподобномученика Никона єпископа і 199-ти учнів йогo.
  • 6 квітня –  передсвято Благовіщення Пресвятої Богородиці.
  • 7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці.
  • 9 квітня – мучениці Матрони Солунської.
  • 10 квітня –  батьківська субота, поминання покійних.
  • 11 квітня –  святителя Євстафія сповідника, єпископа Віфінійського.
  • 12 квітня – пpеподобного Іоанна Ліствичника, ігумена Синайського.
  • 13 квітня – святителя Іони, митрополита Київського.
  • 15 квітня – преподобного Тита чудотворця. 
  • 16 квітня – преподобного Микити Сповідника, ігумена.
  • 17 квітня – ікони Божої Матері «Геронтиса».
  • 19 квітня – святого рівноапостольного Мефодія, архієпископа Моравського, першовчителя слов’ян.
  • 20 квітня – Візантійської ікони Божої Матері.
  • 21 квітня – апостолів від 70-ти: Родіона (Іродіона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Єрма (Єрмія) та інших з ними.
  • 22 квітня – мученика Євпсихія.
  • 23 квітня – мучеників Терентія, Помпія, Африкана, Максима, Зинона, Олександра, Феодорa та інших 33-x.
  • 24 квітня – священномученика Антипа, єпископа Пергама Асійського.
  • 25 квітня – Вхід Господній у Єрусалим, Вербна неділя; преподобного Василя сповідника, єпископа.
  • З 26 квітня по 2 травня – Страсна седмиця в 2021 році.
  • 26 квітня – Великий понеділок; священномученика Артемона, пресвітера Лаодикійського.
  • 27 квітня – Великий вівторок; Віленської ікони Божої Матері.
  • 28 квітня – Велика середа;  апостолів Аристарха, Пудa і Трохима. 
  • 29 квітня – Великий четвер (Чистий четвер); Іллінсько-Чернігівської ікони Божої Матері.
  • 30 квітня – Велика п’ятниця (Страсна п’ятниця); преподобного Зосими, ігумена Соловецького.

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