У квітні 2021 року багато церковних свят. І для того, щоб ви не заплуталися, коли поминальні суботи, коли варто дотримуватися строгого посту, коли Чистий четвер, ми зібрали всі свята в один календар.

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1 квітня – ікони Божої Матері «Розчулення»; мучениці Дарії; праведної Софії, княжни Слуцької.

2 квітня – преподобних Іоанна, Сергія, Патрикія та інших, в обителі святого Сави убієнних.

3 квітня – батьківська субота, поминання покійних; преподобного Серафима Вирицького.

5 квітня – преподобномученика Никона єпископа і 199-ти учнів йогo.

6 квітня – передсвято Благовіщення Пресвятої Богородиці.

7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці.

9 квітня – мучениці Матрони Солунської.

10 квітня – батьківська субота, поминання покійних.

11 квітня – святителя Євстафія сповідника, єпископа Віфінійського.

12 квітня – пpеподобного Іоанна Ліствичника, ігумена Синайського.

13 квітня – святителя Іони, митрополита Київського.

15 квітня – преподобного Тита чудотворця.

16 квітня – преподобного Микити Сповідника, ігумена.

17 квітня – ікони Божої Матері «Геронтиса».

19 квітня – святого рівноапостольного Мефодія, архієпископа Моравського, першовчителя слов’ян.

20 квітня – Візантійської ікони Божої Матері.

21 квітня – апостолів від 70-ти: Родіона (Іродіона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Єрма (Єрмія) та інших з ними.

22 квітня – мученика Євпсихія.

23 квітня – мучеників Терентія, Помпія, Африкана, Максима, Зинона, Олександра, Феодорa та інших 33-x.

24 квітня – священномученика Антипа, єпископа Пергама Асійського.

25 квітня – Вхід Господній у Єрусалим, Вербна неділя; преподобного Василя сповідника, єпископа.

З 26 квітня по 2 травня – Страсна седмиця в 2021 році.

26 квітня – Великий понеділок; священномученика Артемона, пресвітера Лаодикійського.

27 квітня – Великий вівторок; Віленської ікони Божої Матері.

28 квітня – Велика середа; апостолів Аристарха, Пудa і Трохима.

29 квітня – Великий четвер (Чистий четвер); Іллінсько-Чернігівської ікони Божої Матері.

30 квітня – Велика п’ятниця (Страсна п’ятниця); преподобного Зосими, ігумена Соловецького.

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