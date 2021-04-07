Великий піст – найбільш значущий для всіх православних християн. У 2021 році він розпочався 15 березня та триватиме до 1 травня. Дотримуючись посту протягом семи тижнів, віряни очищаються не лише тілесно, а й духовно. Як харчуватися під час Великого посту і яке меню скласти – читайте у нашому матеріалі.

У 2021 році Великдень святкуватимуть 2 травня, а Великий піст почався 15 березня і триватиме до 1 травня. Період 48 днів складається з 40 днів, які символізують час, проведений Ісусом в пустелі, а останній тиждень Великого посту, який ще називають Страсною седмицею, є символом останніх днів життя, проведених Христом на землі.

Вважається, що Великий піст дається вірянам для роздумів про свої вчинки та каяття у грішних справах. У цей період потрібно багато молитися й уберігати себе від поганих думок і вчинків. Через фізичне утримання православні християни очищають свою душу.

Правила під час Великого посту

Для початку ми поділимося з вами правилами Великого посту. Необхідно обмежити вживання алкоголю, відгородити себе від галасливих компаній. Слід утримуватися від сварок і уникати засудження. Також у цей період не можна вінчатися.

Великий піст ділиться на 4 періоди:

40 днів — час перебування Ісуса Христа в пустелі

6-та субота посту — Лазарева субота

6-та неділя посту — вхід у Єрусалим

Страсний тиждень

Щоб підготувати тіло і дух до святкування світлого дня Великодня, вірянам необхідно дотримуватися не тільки посту, але і приділяти час молитвам і сповідям. Ще існують традиції, яких варто дотримуватися у Страсний тиждень. Кожен день цього тижня називають Великим, тобто Великий понеділок, Великий вівторок і так далі.

Перший день Страсного тижня слід присвятити своєму житлу, тобто помити його і почистити. У Великий вівторок слід підготувати одяг і прасувати білизну. Велика середа призначена для господарських справ. Також цього дня необхідно підготувати все, що потрібно, для розпису писанок.

У Великий четвер, або, як зазвичай його називають, Чистий четвер, прийнято випікати паски, перед їх приготуванням необхідно прочитати молитву і підготувати тіло до Великодня, тобто вимитися. У день Великої п’ятниці заборонено їсти, співати пісні, шити і різати. У Велику суботу господині трудяться на кухні та розфарбовують яйця.

Про прийом їжі у Великий піст

Прийоми їжі під час Великого посту прописані у Монастирському статуті.

Понеділок, середа та п’ятниця — це дні сухоїдіння. Тобто якщо ви вирішили суворо поститись, то можна їсти лише чорний хліб, фрукти й овочі, а пити — компоти та воду. Також дозволено трохи горіхів і зелені. Можна готувати і смачні пісні десерти.

Вівторок і четвер – дні гарячих страв. Не можна вживати олію навіть при приготуванні каші або тушкованих овочів.

А ось у вихідні дні, суботу та неділю, можна дозволити собі трохи рослинної олії і цим урізноманітнити раціон.

Також не можна вживати в їжу м’ясо, молочні продукти, яйця і олію (крім певних днів).

Нюанси Великого посту

Здавалося б, все просто, але існують дні, коли дозволені риба та вино.

Понеділок першого тижня посту. Він також називається чистий понеділок. Цього дня у православних прийнято повністю відмовлятись від їжі.

Середина посту, або Середохресна середа. Дозволено випити трохи натурального вина (без спирту).

У День святих сорока мучеників — 22 березня – можна додати в їжу олію.

На Вербну неділю — 25 квітня — меню можна урізноманітнити морепродуктами, ікрою, олією і вином.

Важливо також розуміти, що піст — це не дієта. З кожним днем ​​протягом семи тижнів людина завдяки очищенню піднімається так званими сходами до таїнства Святого Воскресіння Господнього. У релігійному сенсі Великий піст — свого роду перевірка на істинність вірувань людини.

Але якщо ви хворієте, то посту дотримуватися необов’язково. Також це стосується дітей до 7 років, дівчаток-підлітків, літніх людей, вагітних і жінок, що годують грудьми. Менш жорсткий піст дозволений і тим, хто зважився поститися вперше.

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