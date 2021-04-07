Місячний календар садівника-городника на квітень 2021 року допоможе правильно спланувати роботу з ґрунтом і рослинами. Кожному садівникові й городникові доведеться виконати чимало маніпуляцій для отримання щедрого врожаю в цьому році. Коли найкраще почати? Які дні сприятливі? Дізнайтеся в нашому місячному календарі садівника-городника на квітень 2021 року.

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1 квітня — триває 19 місячний день, спадний Місяць у знаку Стрілець. Проріджуємо сходи. Висаджуємо цибулю, часник, картоплю, пересаджуємо і висаджуємо декоративноквітучі рослини, однорічники. Полив рослин проводити з особливою обережністю. Необхідно провести огляд рослин на наявність шкідників і в разі потреби вжити належних заходів.

2 квітня — 20 місячний день, спадний Місяць у знаку Стрілець. Вважається сухим знаком, що відповідає за плоди. Підходить для садіння часнику, цибулі, картоплі, редиски, моркви, буряка, редьки, ріпи. Як і напередодні, можна зайнятися садінням живців і висівом насіння. Якщо, наприклад, ви не пересадили кактуси взимку, цей день підійде ідеально. Продовжуємо боротьбу зі шкідниками. Зрошення рослин помірне.

3 квітня — 21 місячний день, спадний Місяць у знаку Козеріг. Дуже схожий на знак Тельця — такий же родючий і сприятливий для висіву, садіння і пересаджування всіх рослин, однак більш сухий. Рідкісний випадок, коли можна садити практично все. Знак надає рослинам витривалості до заморозків і шкідників, коренева система міцна. Посіяні в знак Козерога рослини дають урожай у вигляді плодів середніх розмірів з гарною лежкістю.

4 квітня — 22 місячний день, остання чверть, Місяць у знаку Козеріг. Рекомендоване пересаджування будь-яких видів рослин. Можна зайнятися висівом насіння, пересаджуванням або висаджуванням розсади кімнатних рослин, у тому числі в теплиці і квітники.

5 квітня — 23 місячний день, спадний Місяць у знаку Козеріг. Продовжуємо роботи, розпочаті в попередні дні.

6 квітня — 24 місячний день, спадний Місяць у знаку Водолій. Прополювання, оранка, розпушування, проріджування сходів, мульчування, знищення шкідників.

7 квітня — 25 місячний день, спадний Місяць у знаку Водолій. Найнесприятливіші дні для висіву, садіння і пересаджування. Насіння не проросте, висаджена розсада погано приживатиметься, плоди будуть тріскатися і погано зберігатися. Зате в цей день можна проводити пікірування і прищипування рослин. Ідеальний день для селекціонерів — для отримання нового матеріалу або сорту. Рекомендоване формування крони, оранка, розпушування, проріджування сходів, мульчування.

8 квітня — 26 місячний день, спадний Місяць у знаку Риби. Родючий і вологий знак, у цей день посіяне насіння дає дружні прорості, міцну розсаду і соковиті плоди, які, втім, погано зберігаються. У ці дні краще садити те, що не буде довго зберігатися і піде на приготування літніх страв або консервації: будь-яку зелень, огірки, помідори, солодкий перець, баклажани, кабачки тощо.

9 квітня — 27 місячний день, спадний Місяць у знаку Риби. Займаємося садінням картоплі, цибулі, редиски, редьки. Також можна висадити капусту. Сіємо квіти і висаджуємо розсаду овочів.

10 квітня — 28 місячний день, спадний Місяць у знаку Овен. Рекомендовано в цей день не займатися садінням (можна посіяти тільки зелень), краще присвятити цей час прополюванню і боротьбі зі шкідниками.

11 квітня — 29 місячний день, спадний Місяць у знаку Овен. Робота в теплиці. Профілактика та обробка рослин від шкідників.

12 квітня — молодик, 1 місячний день, 2 місячний день, Місяць у знаку Овен. Висаджуємо зелень: цибулю, петрушку, тархун, кріп і тощо. Проріджуємо сходи, виконуємо обрізування, підживлюємо розсаду.

13 квітня — 3 місячний день, зростаючий Місяць у знаку Телець. Замочуємо і пророщуємо насіння, сіємо баклажани, огірки, кабачки, томати, горох, зелень, перець, капусту, баштанні.

14 квітня — 4 місячний день, зростаючий Місяць у знаку Телець. Один з найродючіших знаків. Можна сіяти, садити, пересаджувати практично всі рослини, але найсприятливіші прогнози на садіння при зростанні Місяця помідорів, огірків, капусти, гарбуза, баштанних, бобових, будь-якої зелені, перцю, баклажанів, кабачків, — загалом будь-яких надземних рослин.

15 квітня — 5 місячний день, зростаючий Місяць у знаку Близнюки. Якщо дозволяють погодні умови, висаджують суницю і полуницю, троянди. Вдалий день для боротьби зі шкідниками та бур’янами. Рекомендована будь-яка обробка землі.

16 квітня — 6 місячний день, зростаючий Місяць у знаку Близнюки. У цей день, крім садіння полуниці й суниці на насіння або висаджування розсади, нічого не рекомендується сіяти і садити. Краще зайнятися прополюванням грядок, а також ідеальний час для поливу і обприскування рослин.

17 квітня — 7 місячний день, зростаючий Місяць у знаку Близнюки. Роботи, перелічені 15 і 16 квітня.

18 квітня — 8 місячний день, зростаючий Місяць у знаку Рак. Родючий і вологий знак, бо Місяць зростає. Особливо сприятливий цей час для висіву та насіння або висаджування розсади кавунів, динь, томатів, огірків, гарбузів, солодкого перцю, баклажанів, усіх бобових, капусти, садових і кімнатних рослин, цибулі та часнику на зелень.

19 квітня — 9 місячний день, зростаючий Місяць у знаку Рак. Хороший день для садіння бульбових, коренеплідних і стручкових рослин, навіть незважаючи на те, що Місяць зростаючий. Тому можна сіяти і садити квасолю, горох, боби, сочевицю, картоплю, буряк, моркву, редис, ріпу, огірки, патисони, гарбузи, дині, помідори, кавуни, висаджувати бульбові квіти, а також троянди, вкорінювати живці.

20 квітня — 10 місячний день, перша чверть, Місяць у знаку Лев. Займаємося прополюванням і розпушуванням грядок, виконуємо обрізування фруктових дерев і ягідників. Обробляємо сад від шкідників.

21 квітня — 11 місячний день, зростаючий Місяць у знаку Лев. Несприятливий день для садіння, однак вдалий для обробки саду від шкідників.

22 квітня — триває 12 місячний день, зростаючий Місяць у знаку Лев. У ці дні можна висаджувати фруктові дерева — яблуні, груші, черешню тощо, кущі малини, смородини, виноград. Здійснюємо підготовку грядок, обрізування сухих гілок у саду.

23 квітня — 13 місячний день, зростаючий Місяць у знаку Діва. Сіємо газон, закладаємо квітники, висаджуємо дерева і виконуємо щеплення. Вносимо необхідні добрива.

24 квітня — 14 місячний день, зростаючий Місяць у знаку Діва. Знак Діва впливає на корінь рослини. Дні підходять для висіву, садіння і пересаджування будь-яких декоративних рослин, у тому числі кімнатних. Ідеальний час для вирощування лікарських квітів і трав. А ось із висівом і садінням овочів доведеться почекати.

25 квітня — 15 місячний день, зростаючий Місяць у знаку Терези. У цей день можна висадити розсаду огірків, патисонів, гарбузів, цибулю на зелень, цвітну капусту і пізню, вкорінювати живці.

26 квітня — 16 місячний день, зростаючий Місяць у знаку Терези. Замочуємо насіння. Сприятливий час для садіння картоплі, ріпи, редьки, моркви, буряка, баштанних культур, гарбуза, кабачків, лікарських рослин. Сіємо насіння салату, капусту всіх видів. Можна зробити щеплення кущів і дерев.

27 квітня — 17 місячний день, повня о 6:31. Місяць у знаку Скорпіон. Доглядаємо за рослинами, проріджуємо сходи, боремося зі шкідниками, обрізаємо сухі гілочки на кущах і деревах. А ось садіння заборонено.

28 квітня — 18 місячний день, спадний Місяць у знаку Скорпіон/Стрілець. Проріджуємо сходи. Висаджуємо цибулю, часник, картоплю, пересаджуємо і висаджуємо декоративноквітучі рослини, однорічники.

29 квітня — 19 місячний день, спадний Місяць у знаку Стрілець. Вважається сухим знаком, що відповідає за плоди. Підходить для садіння часнику, цибулі, картоплі, редиски, моркви, буряка, редьки, ріпи.

30 квітня — триває 19 місячний день, спадний Місяць у знаку Стрілець. Роботи, перелічені 28 і 29 квітня.

Крім садіння рослин у ґрунт і на розсаду, у квітні потрібно виконати ще ряд робіт: загартовування березневої розсади і обробка її від шкідників. Потрібно подбати про полуницю, розпушити ґрунт і позбавити її від сухих листків. Плодові чагарники підлягають обрізуванню. А фруктові дерева необхідно підживити і прищепити. Плідна робота у квітні винагородить дачників і принесе їм багатий урожай.

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