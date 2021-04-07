Що приготував новий день ― читайте в гороскопі на 8 квітня 2021 року. Як правильно провести четвер? Дізнайтеся в астрологічному прогнозі на 8 квітня 2021 року від експертів СТБ.

Овен

У цей четвер вам варто бути обачнішими зі своїм оточенням. Зірки кажуть, заздрісників буде чимало. Не те щоб ви їх боялися, але все ж з висловлюваннями треба бути обережнішими.

Телець

Не поспішайте в цей день нікуди ― тоді все встигнете. Якщо будете метушитися, ризикуєте наробити помилок, які доведеться довго і болісно виправляти.

Близнюки

Вам потрібно проявити силу волі, кажуть зірки. Можливо, для цього доведеться відмовитися від чогось, чого дуже хочеться. Зате відразу після цього рівень вашої самооцінки серйозно зросте.

Рак

На вас чекає непростий четвер. Треба буде багато чого встигнути. Причому розраховувати на помічників не варто. Почніть з найскладнішого ― до кінця дня сил на глобальні завдання не залишиться.

Лев

Вам необхідно прислухатися в цей день до слів оточення. Хтось із них зронить важливу для вас інформацію. Тільки не демонструйте своїх емоцій ― у цей день потрібно діяти тонко.

Діва

Цей четвер багато що розставить на свої місця. Можливо, ви дізнаєтеся якусь таємницю. Можна також відчути довгоочікуване визнання. Словом, нудьгувати вам 8 квітня не доведеться.

Терези

Вам необхідно завершити якусь велику або просто важливу справу. Не відмовляйтеся від допомоги в цей день, навіть якщо будете впевнені у своїх силах. Вам потрібно прискоритися.

Скорпіон

Ваш характер проявиться на повну міць. З самого ранку від вас потерпатиме оточення. Не переборщіть з покараннями. Пам’ятайте про закон бумеранга…

Стрілець

Зірки кажуть, з цього дня ви можете знайти якесь нове захоплення. Сприятиме цьому давній знайомий. Тому не відмовляйтеся від спілкування 8 квітня.

Козеріг

Озбройтеся терпінням ― воно вам знадобиться в найнесподіваніший момент. Головне ― нікого не підставте. Зірки кажуть, буде така небезпека.

Водолій

Вам доведеться нести за щось відповідальність. Можливо, ви будете пов’язані з ситуацією лише побічно. Та зірки стверджують, що вам необхідно в цей день узяти все в свої руки.

Риби

8 квітня вам потрібно буде зібратися і почати діяти. Навіть якщо ви будете морально не готові ― не відкладайте нічого на інший день. Найкращий момент ― зараз.

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