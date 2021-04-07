Що подивитися на карантині: Топ-5 порад від Володимира Ярославського

Що подивитися на карантині? У багатьох українців зараз з’явилася можливість познайомитися з різними шедеврами кінематографу. Щоб допомогти вам із вибором, ми дізналися у Володимира Ярославського, що він міг би порекомендувати до перегляду. Топ-5 порад, що подивитися на карантині від судді «МастерШеф. Професіонали»-3 читайте в матеріалі.

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Як уникнути покарання за вбивство

У центрі сюжету перебуває група студентів юридичного факультету, а також адвокат і професор Енналіз Кітінг – блискучий адвокат і професор, яка викладає їм особливий курс під назвою «Як уникнути покарання за вбивство». Нестандартна дисципліна присвячена практичному вивченню юриспруденції. Студенти, які особливо відзначились отримують заслужене право працювати в успішній адвокатській конторі.

Форс-мажори

Мрією Майка було стати юристом. Він володіє феноменальною пам’яттю і блискучим розумом. Але закінчити коледж він так і не зміг. Одного разу, ховаючись від поліції, Майк знайомиться з відомим адвокатом Харві Спектером, який давно зайнятий пошуками помічника. Харві, здивований кмітливістю і знаннями закону Майка, на свій страх і ризик бере його працювати до себе. Вони стають одними з найбільш успішних юристів в Манхеттені.

Ранкове шоу

Популярний ведучий ранкового випуску новин Мітч Кесслер опинився в центрі гучного скандалу про сексуальні домагання, що змусило керівництво зняти чоловіка з посади. Його колега Алекс Леві повідомила про цей інцидент в прямому ефірі, ледь стримавши емоції. Поки телестудія підшукуючи гідну заміну Мітч, амбітний репортер Бредлі Джексон стала національним героєм, знявши матеріал про страйки шахтарів. Це послужило відмінним приводом для її запрошення на The Morning Show…

Ранковий підйом

Молодому телепродюсеру Беккі Фулер останнім часом не щастить. Її незаслужено звільняють з програми місцевих новин, і тепер її кар’єра стає настільки ж безнадійною, як і її особисте життя. Влаштувавшись на роботу в третьосортне ранкове шоу, вона намагається його реанімувати. І все б добре, якби не постійні конфлікти нових співведучих, що переростають у відверту ворожнечу спочатку за кадром, а потім і в ефірі. Перед Беккі Фулер стоїть черговий виклик, з яким молодий телепродюсер повинна впоратися не дивлячись ні на що.

Рататуй

Головний герой – щур на ім’я Ремі володіє незвичайним талантом, як для пацюка, розбиратися в їжі. Цей талант постійно тягне його до нових пригод, які межують з безумством і пошуками незвичайних поєднань їжі. З волі долі йому надається можливість потрапити на кухню відомого ресторану. Але юний прибиральник Лінгвіні зіграє вирішальну роль у долі головного героя і фешенебельного ресторану. Та й в житті самого юного героя відбудуться зміни, про які він і не мріяв.

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