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Пісні десерти: які солодощі можна їсти в піст

06.04.2021

Якщо ви дуже любите солодке і хочете дотримуватися посту, є хороша новина! Екс-суддя «МастерШеф» і талановита кондитерка Ліза Глінська розповіла, які солодощі можна їсти в піст. Детальніше читайте в матеріалі!

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Фрукти і сухофрукти в шоколаді

Розтопити чорний шоколад, фрукти нарізати шматочками і, нанизавши на шпажки, вимочити в розтопленому шоколаді. Викласти фрукти на пергамент і дати шоколаду застигнути. Зверху можна посипати подрібненим горіхом.

Мармелад

За основу мармеладу беріть фруктове, ягідне або цитрусове пюре, а також використовуйте яблучний пектин.

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Цукати

Відварити шматочки фруктів і ягід в цукровому сиропі і просушити. Спробуйте приготувати цукати з яблук, гарбуза або апельсинових шкірочок.

Горіхи в карамелі

Беріть будь-які горіхи (волоський, мигдаль, фундук, арахіс) і обсмажте їх в карамелі. У вас вийдуть хрусткі горіхи в «шубці».

Желе на агарі

Агар-агар продукт рослинного походження, який отримують з морських водоростей. Основою для такого желе можуть бути фрукти, ягоди або соки, але тут слід врахувати, що занадто кисле знижує властивості агару. Желе на агарі можна пробувати вже через 10 хвилин після приготування.

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Домашня гранола

Якщо до горіхів додати вівсяні пластівці, жменю насіння, мед або цукор і сухофрукти, а потім усе це запекти в духовці вийде домашня гранола.

Гранолу можна їсти з соком або фруктами. А можна приготувати з граноли енергетичні батончики і брати їх з собою як перекус.

Більше на тему: Печиво «Брауні з малиновим ганашем» від Єлизавети Глінської

Пастила

Пастила висушене фруктове або ягідне пюре. Пастила містить усі вітаміни і мінерали, що і фрукти або ягоди. Вона некалорійна і її можна їсти дітям.

Для приготування пастили підійдуть яблука, яблука з бананами, сливи, гарбуз, смородина. Ягоди можна використовувати заморожені. У пастилу можна додати мед, насіння і горіхи.

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Джерело – glinskaya.com.ua

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