12 квітня на телеканалі СТБ вийде довгоочікувана прем’єра третього сезону серіалу «Папаньки». Новий сезон не залишить байдужим нікого, адже відбудеться велике переселення папаньок за місто, де на них чекатимуть яскраві пригоди. Читайте біографію головної актриси серіалу «Папаньки» Лілії Ребрик!

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Мало хто знає, що справжнє ім’я Лілії Ребрик — Ліліана Іванівна Тодорюк! Актриса і телеведуча народилася 8 травня 1981 року в місті Чернівці.

Лілія закінчила музичну школу по класу фортепіано, до того ж вона — майстер спорту з художньої гімнастики. У 2001 році закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого (курс Валентини Зимньої). Деякий час викладала в цьому виші пластику. З 2001 року — актриса Київського академічного Молодого театру.

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З 2006 року Лілія була ведучою Прогнозу погоди на телеканалі СТБ, а в 2009 році — програми «Неймовірні історії кохання». У 2008—2016 роках — ведуча талант-шоу «Танцюють всі!». А зараз — актриса головного комедійного серіалу країни — «Папаньки»!

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