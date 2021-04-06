Що приготував новий день ― читайте в гороскопі на 7 квітня 2021 року. Як правильно провести середу? Дізнайтеся в астрологічному прогнозі на 7 квітня 2021 року від експертів СТБ.

Овен

Постарайтеся на цей день запланувати якомога більше. Добре пройдуть ділові переговори. Варто зустрітися з людьми, які вам дорогі. Задоволення може подарувати робота з інформацією, читання, листування з друзями або спілкування в інтернеті.

Телець

Наразі постарайтеся забути слово «хочу», на перший план має вийти слово «треба». Якщо не станете лінуватися, досягнете відмінних результатів. День сприятливий для досягнення домовленостей.

Близнюки

День буде наповнений переговорами, які можуть принести свої плоди. Однак у розмовах не перебирайте міри, і якщо відчуваєте, що співрозмовник не готовий дати відповідь, не тисніть на нього. Вам не доведеться боротися з труднощами самотужки ― друзі й родичі готові прийти на допомогу.

Рак

Зараз ви можете опинитися у двоякому становищі. З одного боку, на роботі багато що вдаватиметься, а з іншого ― можливі ускладнення у взаєминах з близькою людиною. Постарайтеся уникати сварок і бути терпимими.

Лев

Не плануйте нічого серйозного. Настав час трохи перепочити. Якщо у вас такої можливості немає, виконуйте тільки найнеобхідніші справи і не беріть на себе підвищених зобов’язань.

Діва

Свій графік заповніть важливими справами і зустрічами. Якщо ви будете не тільки стороннім спостерігачем, а й активним учасником різних подій, то зможете отримати набагато більше задоволення і навіть вигоди, ніж здається.

Терези

Не допускайте суперечок, конфліктів і з’ясування стосунків з колегами, рідними і просто людьми, які вас оточують. Якщо ви зараз зможете втримати себе в руках, то скоро ваші справи підуть на лад, а якщо зірветеся, то конфлікт може стати затяжним.

Скорпіон

Неприємних сюрпризів не очікується. Ви будете в піднесеному настрої і зможете добре потрудитися і відпочити. Потрібно вступати в активну взаємодію з оточенням. Спонтанні рішення можуть виявитися вдалими.

Стрілець

Можливо, у цей день доведеться похвилюватися, але хвилювання ці можуть бути і приємними. Зірки підказують, що зараз вдалий час для завершення раніше розпочатих справ. А ось за нові проєкти беріться з обережністю. Проявляйте милосердя, не відмовляйте в допомозі близьким. Можливо, доведеться зайнятися здоров’ям.

Козеріг

Наразі не робіть нічого, до чого не лежить душа. До необхідних справ ви зможете повернутися пізніше. У стосунках з коханою людиною проявіть більше тепла, такту і поступливості.

Водолій

У цей час, дотримуючись елементарної обережності, ви зможете уникнути неприємностей. Постарайтеся не спілкуватися з імпульсивними і агресивно налаштованими людьми. Зате буде дуже вдалий час для покупок.

Риби

Справи успішно просуватимуться за умови, що ви у всьому станете дотримуватися чесних правил. У вас вистачить дипломатичних здібностей і вміння знаходити потрібні слова у спілкуванні з співрозмовником. Співпраця обіцяє бути доволі вигідною.

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