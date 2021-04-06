5 правил життя від ведучої програми «Вікна-новини» Яни Брензей

Як жити так, щоб було легко долати складнощі і перепони? Чи є правила, дотримуючись яких, можна покращити якість сьогодення? Єдиного збірника норм немає точно, проте ведуча програми «Вікна-новини» Яна Брензей поділилася власними 5 правилами життя.

Вибачайся.

Образила когось? Вибачись. Була неправа? Вибачись. Не шукай винного, якщо у душі знаєш ― винна ти. Так, це буває неприємно. Бо вибачатись ― це дивитися у дзеркало і бачити там далеко не найкращу версію себе. А отже, визнати, що ти буваєш нехорошою, злою, імпульсивною, нерозважливою, пихатою. Різною. Але якщо ти себе такою не побачиш, то ніколи не зможеш змінитися. Тому здатність вибачатися ― це ознака сили, а не слабкості.

Не бійся помилок.

Роби все від себе залежне, аби їх не було. Але якщо вже помилилася, то розцінюй це як можливість навчитися, виправити той недолік, який призвів до помилки. І не посипай голову попелом. Чи будеш ти пам’ятати про цю помилку через рік-два? У 99% випадків ― ні. Тож заспокойся і рухайся далі.

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Говори.

Щось не подобається? Не мовчи. Труднощі у стосунках? Почни з розмови. Більшість проблем вирішуються, якщо ти назвеш речі своїми іменами і замість конфлікту їх обговориш. Але не звинувачуй, не перекладай усе на іншого, говори про себе. Що ти відчуваєш, як ти бачиш проблему, що ти готова зробити, аби її вирішити.

Пробуй нове.

Цей світ такий різний і цікавий! Не замикайся у своїй бульбашці. Бери фрукт, назву якого навіть вимовити не можеш, купуй квиток до країни, в яку не возять туркомпанії, читай книгу, про яку нічого не чула. Це розширить твої горизонти, відкриє нові можливості та, зрештою, зробить життя цікавішим.

Їж овочі.

Це не про харчові вподобання. Це про повагу до твого тіла. Неймовірно складного і витонченого механізму, над створенням його мільярди років працювала еволюція. Цінуй його, будь вдячною за можливість чути, бачити, відчувати. Іншого тіла у тебе не буде.

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