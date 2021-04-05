Що приготував новий день ― читайте в гороскопі на 6 квітня 2021 року. Як правильно провести вівторок? Дізнайтеся в астрологічному прогнозі на 6 квітня 2021 року від експертів СТБ.

Більше на тему: Гороскоп на квітень 2021 від Хаяла Алекперова

Овен

Можливо, вам доведеться обстоювати свої ідеали і життєві принципи. Дальні поїздки і участь у гучних заходах краще перенести на інший день, після карантину. У спілкуванні зі знайомими може виникнути нерозуміння ― не будьте зарозумілими, вислухайте думку іншої людини.

Телець

У Тельців буде непростий день на роботі. Ви можете проявляти зайве завзяття і прагнення досягти результату тут і зараз. Ставтеся до своїх обов’язків більш серйозно, це дасть вам змогу уникнути багатьох проблем і фінансових втрат. Не чекайте швидкого результату, деякі розпочаті справи принесуть плоди пізніше.

Близнюки

У Близнюків виникне непереборне бажання діяти і відразу вирішити всі питання. Не допускайте імпульсивних учинків, будьте послідовні у своїх діях. Ваша неврівноваженість і нестабільність можуть зіграти проти вас.

Більше на тему: Фінансовий гороскоп на квітень від Хаяла Алекперова

Рак

День відмінно підходить для поїздок і подорожей. Годі сидіти склавши руки і сумувати. Подорожувати можна і подумки, приймаючи ароматичну ванну з піною і мріючи про щось приємне.

Лев

Левам треба бути обережними. Можливе зіткнення з органами захисту правопорядку. Звертайте вашу увагу на законність дій, не намагайтеся ставити себе вище за всіх і сподіватися, що все минеться. Інакше в результаті ваша самовпевненість обернеться проти вас.

Діва

Перша половина дня буде важкою. Вплив планет спричинить низку негативних подій у фінансовій сфері, можливі фінансові труднощі. Ваше завдання ― не розгубитися і не опускати рук, навіть якщо ви втратите мотивацію йти вперед. Імовірна зустріч, яка внесе корективи у ваші довгострокові плани і навіть життя. Не бійтеся несподіваних поворотів.

Більше на тему: Любовний гороскоп на квітень від Хаяла Алекперова

Терези

У Терезів з’являться хороші можливості для просування по кар’єрних сходах або навчання та громадської діяльності. Не пропустіть хороші умови для плідної роботи. Усі зусилля окупляться з лишком, головне ― не сидіти склавши руки.

Скорпіон

Скорпіонам варто бути готовими до змін, які ось-ось нагрянуть. Однак не треба поспішати і робити необдумані кроки: буьте більш терплячими і поблажливими до тих, кого любите.

Стрілець

Стрільці можуть робити імпульсивні вчинки під впливом яскравих вражень і переживань. Багато хто проведе день у незвичайній обстановці поза домом. Можлива приємна романтична зустріч. Не бійтеся ризикувати, саме завдяки ефекту несподіванки ви зможете домогтися свого.

Козеріг

Вам треба з граничною обережністю ставитися до нових знайомств. На роботі краще не висловлювати ініціатив і не починати нових справ. Ваше прагнення до успіху будь-якою ціною може створити перешкоди у спілкуванні з керівництвом.

Водолій

Хороший день для реалізації планів. Проте можливі непорозуміння, проблеми зі здоров’ям, не характерні для вас емоційні реакції. Оточення може мимоволі вводити вас в оману. Остаточне рішення краще ухвалювати на холодну голову, якщо не виходить ― на якийсь час відкласти.

Риби

День буде насичений справами і подіями. Намагайтеся отримувати якомога більше позитивних емоцій і спілкуватися лише з приємними людьми. Вам потрібно задуматися про більш спокійний ритм життя, інакше скоро відчуєте занепад сил і настрою. Візьміть відпустку, якщо є така можливість.

Більше на тему: Сонячні та місячні затемнення 2021: коли і до чого готуватися

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ