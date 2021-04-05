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Дмитро Карпачов розповів, як правильно обійматися з дитиною

05.04.2021

Обійми дуже важлива частина стосунків. Особливо це стосується взаємин із дітьми! Адже хіба є щось прекрасніше абсолютно щирих обіймашок з дитиною? А ви знали, як правильно обійматися? Про це розповів ведучий проєкту «Супермама» Дмитро Карпачов. Деталі в нашому матеріалі.

карпачев

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Експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов розповів про те, як правильно обійматися з дитиною.

«Не переривайте обіймів самі. Дочекайтеся, поки це зробить дитина», говорить Дмитро Карпачов. Він стверджує, що тільки дитина знає, скільки підтримки їй потрібно отримати від батьків у цей момент.

Також Дмитро Карпачов зазначає: це правило не про те, що потрібно якомога довше обіймати дитину, а про те, хто повинен припиняти обійми.

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