Гороскоп на тиждень з 5 по 11 квітня 2021 року

Що приготував прийдешній тиждень — дізнайтеся в гороскопі. Читайте детальний астрологічний прогноз на тиждень з 5 по 11 квітня 2021 року.

Овен

Ви завжди точно знаєте, чого хочете. Та не дозволяйте собі засмучуватися, коли щось відразу не спрацьовує. У такому випадку необхідно просто спробувати ще раз. У коханні це особливо прекрасно працює! Зірки гарантують, що у вас і вашого партнера знову все буде прекрасно.

Телець

На цьому тижні ви зможете розібратися з деякими помилками. Варто прислухатися до себе. Якщо ви будете обережні, ваш внутрішній голос підказуватиме, що важливо, а що не дуже. У результаті — ухвалите правильне рішення.

Близнюки

Зірки дадуть вам справжній заряд енергії. Покажіть, на що ви здатні, максимально використовуйте свої шанси, і ви досягнете успіху. Якщо вам пропонують роботу, беріть її. Щось із цього вийде!

Рак

У ці дні ви можете змінити ситуацію, особливо у професійному плані. Тепер ви перебуваєте в потрібному місці і в потрібний час. А тому можете розраховувати на хороші результати. Дійте і нічого не бійтеся.

Лев

Леви відчувають суміш упевненості в собі і безсилля. Вам пропонують взяти собі більше підопічних у роботі. Такі можливості випадають нечасто. Приймайте допомогу, не бійтеся делегувати обов’язки.

Діва

Будьте обережні, щоб не зіткнутися з серйозними проблемами. Що більше ви сконцентруєтеся на своїх цілях, то швидше досягнете того, що так важливо для вас. Не відволікайтеся на другорядні завдання.

Терези

Ви дуже пристрасна людина, але все ж любите приховувати свої почуття. Однак тепер у вас є можливість відкрито і чесно показати, що ви відчуваєте. Повірте, ви не пошкодуєте, якщо відкрито розповісте всю історію.

Скорпіон

Зірки на цьому тижні дуже інтенсивно вирішують кризи, заспокоюють тугу через кохання, допомагають забути проблеми і пробуджують нові почуття. Усе залежить від того, що у вашому списку головних бажань.

Стрілець

Ваша неуважність на цьому тижні призведе до того, що ви будете плутати речі, не зможете зосереджуватись, а іноді робитимете грубі помилки. Тому зараз важливо не ухвалювати серйозних, далекоглядних рішень.

Козеріг

Вам подобається, коли вас оточують близькі. Ви черпаєте сили з гармонійних годин у колі сім’ї. І оскільки всі зірки впливають на вас позитивно, ви максимально ефективно скористаєтеся цією енергією.

Водолій

На цьому тижні у вас буде мало енергії. Ви багато запланували, але краще відкласти великі справи на потім. Відпочивайте більше, а також намагайтеся проводити час у колі рідних.

Риби

Дивіться вперед з новою впевненістю! Відтепер це має бути вашим девізом. Якщо придивитися, то можна побачити великі можливості. Тож уперед! І почніть з очевидного: підтримуйте форму, проявляйте дисципліну.