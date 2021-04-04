Що приготував новий день — читайте в гороскопі на 5 квітня 2021 року. Як правильно провести понеділок і налаштуватися на майбутній тиждень? Дізнайтеся в астрологічному прогнозі на 5 квітня 2021 року від експертів СТБ.

Овен

Потрібно уважно придивитися до завдань і працювати максимально продуктивно. Це буде вам тільки на руку.

Телець

Часом деяким людям залишається тільки змиритися. Та не Тельцям, адже у вас є все, що потрібно, щоб просто рухатися далі.

Близнюки

Близнюки почуватимуться сильнішими, ніж зазвичай. Та головне пам’ятайте, що важливо залишатися людяним щодо інших.

Рак

Навчіться казати «ні». Так, це не дружелюбно, але твердо. Чітке слово допоможе вам позначити свої кордони.

Лев

Стрес і завдання не сприяють розсленню в робочій атмосфері. Проявляйте терпимість, особливо на командних зустрічах.

Діва

Ваші художні таланти хочуть бути реалізованими. Ви креативні, як ніколи.

Терези

Емоції Терезів будуть на піку. Достатньо одного неправильного слова, щоб вибухнути. Намагайтеся тримати себе в руках.

Скорпіон

Ви повинні обговорювати рішення з іншими, щоб стикатися з опором. Компроміс і вміння його досягати приведуть вас до успіху.

Стрілець

Терміни працюють на вашу користь. Проблеми можна усунути без будь-яких незручностей. Партнери будуть затримуватися, а вам це тільки на руку.

Козеріг

Програма на прекрасний день: ванна, свіже повітря, здорова їжа, — так ви знову розквітнете.

Водолій

Ви будете сконцентровані і зможете буквально ритися в горах файлів. Проте не дозволяйте собі перепрацьовувати.

Риби

У понеділок спілкуватися з людьми складніше, ніж зазвичай. Та ви відкриєте своє велике серце і вміло знайдете спільну мову навіть з найзатятішими інтровертами.

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