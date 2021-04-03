Відправити смс-привітання з Великоднем українською мовою всім дорогим, рідним людям – особлива частина святкування! Спеціально для вас редакція STB.UA обрала найкрасивіші привітання з Великоднем-2021. Вибирайте смс-привітання з Великоднем у віршах на свій смак. І обов’язково вірте, що красиві слова з віршів здійсняться. Вітаємо вас з Великоднем-2021, дорогі читачі!

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***

Свяченого яєчка, доброї паски

І сонця окрайчика – з Божої ласки!

У мирі та щасті, добрі та любові

Святкуйте Великдень в родинному колі!

***

З Великоднем вас вітаю,

Смачних нині пасок,

Розписних яєць красивих,

Днів вам на весь рік щасливих!

***

Нехай Господь оберігає

Від суму, болю і від зла.

Бажаю вам, щоб щира віра

Сил далі рухатись дала.

Христос воскрес!

***

Хай мир у серці Вашому панує.

Хай ангел Божий щастя Вам дарує.

Ісус Христос – здоров’я шле з небес.

Христос воскрес! Воістину воскрес!

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***

Ой радійте, Божі люди!

Кожен гнів нехай забуде

І в любові проживає –

Так Христос заповідає!

Бо любов прийшла з небес.

Христос воскрес!

***

Хай у кошик вам ляжуть баранчик і паска,

Шматочок сальця, запашная ковбаска

І писанок пара з корінчиком хрону,

Хай плине достаток до вашого дому!

Христос воскрес!

***

Я вірю в Боже Воскресіння

І в те, що не самотні ми.

Я зичу в кожній справі лиш сумління,

Любові, щастя й доброти!

***

Вітаю! Христос Воскрес!

Добра бажаю, великих чудес,

Щоб з Богом в серці світліше жилося.

Він знову з нами – воскрес Христос!

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**

Проміння тепле сиплеться з небес.

Вітаю з Пасхою! Христос воскрес!

**

Весна розквітла, наче казка,

І сяє сонцем височінь небес.

Вітаю з світлим святом Пасхи!

Христос воскрес!

***

Дзвонять дзвони великодні!

Божа Пасха вже сьогодні.

Лине пісня із небес:

Радість всім, Христос воскрес!

***

Христос воскрес! — Воістину!

Воістину воскрес!

Співаймо пісню радості

Царю землі й небес.

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***

З Великоднем я Вас вітаю,

Щастя, радості бажаю!

Щоб було веселіше,

Їжте яйця, хто швидше!

***

Зранку, умивши своє обличчя,

Візьми паску, розбий яйце,

І чарку взявши, скажи, як тост:

Сьогодні знову воскрес Христос!

***

Великодні дні настали –

Люди чисті серцем стали.

Радості, тепла, любові

Хай прибуде в вашім домі!

Дорогі друзі, відправляйте своїм знайомим і важливим людям ці короткі вітання з Великоднем-2021!

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