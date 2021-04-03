Гороскоп на 4 квітня 2021 року підкаже всім знакам, як правильно діяти в складних ситуаціях. Читайте гороскоп на 4 квітня для кожного знака зодіаку від екстрасенсів СТБ.

Овен

Овни, приготуйтеся. Цей день наблизить вас до реалізації плану, який ви вже дуже давно собі розписали.

Телець

Час наповнитися енергією. У другій половині дня на вас чекають приємні звістки. Головне, не зіпсуйте самі собі настрій якоюсь дрібницею.

Близнюки

Вам нарешті вдасться вирішити важливе питання. Ви так довго ходили навкруги цієї теми, що настав час поставити в цій справі крапку.

Рак

Потрібна ясність. Чіткий розподіл завдань внесе порядок у ваші думки і звільнить час від безглуздих справ.

Лев

Чи не здається вам, що час міняти спосіб життя? Ви залягли на дно і нічого не робите. Спробуйте змінити свій уклад.

Діва

Спробуйте зробити те, на що не наважувалися останній місяць. Результат вас здивує.

Терези

Терези, час соціалізуватися і відповідати на дзвінки та повідомлення. З такими темпами ви втратите найближчих друзів, адже не даєте їм шансу вам допомогти.

Скорпіон

Хочете шопінг? У неділю покупки будуть чудовими і якісними, навіть онлайн!

Стрілець

Останнім часом ви багато аналізуєте. Це плавно переходить у самокатування. Відкрийтеся для чогось нового, щоб не загострювати увагу на негативі.

Козеріг

Уникайте справ, які потребують пильної уваги. Весь день ви будете дуже розсіяні.

Водолій

Побалуйте нарешті себе приємним відпочинком: переглядом улюбленого кіно, келихом хорошого вина, калорійним десертом.

Риби

Не відволікайтеся на дрібниці. Протягом дня можуть з’явитися позапланові завдання, які доведеться терміново виконувати.

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