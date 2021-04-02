Гороскоп на 3 квітня 2021 року допоможе кожному знаку зодіаку переконатися, що сьогодні саме час починати діяти. Читайте детальний астрологічний прогноз від екстрасенсів СТБ!

Овен

Овни, спробуйте поговорити відверто про свої почуття. Визнайте свої минулі помилки і перейдіть на новий рівень взаємин.

Телець

Спробуйте втримати баланс роботи і відпочинку. Вдень добре попрацюйте, а ввечері не шкодуйте часу і коштів на релакс.

Близнюки

Зірки вас попереджають, що доведеться поговорити з людьми, які негативно впливають на ваше життя. Постарайтеся обірвати такі зв’язки.

Рак

Уся справа у весні і в тому, що настав час проявляти свої емоції! Тим більше ви знаєте, що це того варте.

Лев

У цей день вам важливо приймати допомогу і підтримку. Вам вона знадобиться. Як мінімум, щоб перезарядитися.

Діва

Діви, почніть вести здоровий спосіб життя, а також цінувати кожну мить весни. Це допоможе вам позбутися від затяжної нудьги.

Терези

Ваш ранок здасться якимось божевільним. Купа справ, метушня, завдання, проблеми і невирішені питання. Будьте готові.

Скорпіон

Удача на вашому боці, хоч бери і купуй усі лотерейні білети. Однак не сприймайте все так буквально. Краще витратити ці гроші на благодійність.

Стрілець

Нові люди увійдуть у ваше життя. Сміливо відповідайте на дзвінки з незнайомих номерів. Вони несуть благі звістки.

Козеріг

Вам слід пам’ятати, що головний оберіг для вас зараз — це ваші ж заходи обережності.

Водолій

Водолії знесилені. Домашні клопоти і побут відбирають усе бажання. Спробуйте медитацію для відновлення енергії.

Риби

Чудові перспективи очікують на вас у першій половині дня. Проявіть себе на повну!

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