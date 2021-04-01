Квітень 2021 обіцяє бути максимально романтичним. Кожен знак зодіаку зможе втілити в життя свою ідеальну модель стосунків або сім’ї. Та для цього потрібно правильно здійснювати обмін енергією. Читайте любовний гороскоп на квітень 2021 року для кожного знака зодіаку від двічі переможця містичного проєкту «Битва екстрасенсів» і експерта «Слідство ведуть екстрасенси» Хаяла Алекперова.

Овни

Початок місяця порадує самотніх Овнів романтичними знайомствами. Проте квапити події не варто. Є велика ймовірність, що ваш натиск відштовхне потенційного партнера.

Тельці

Квітень обіцяє сімейним представникам знака ідилію у сфері особистих стосунків. Тельцям, як ніколи, буде легко знайти спільну мову зі своєю половинкою. Саме час поговорити відверто і обговорити спірні питання.

Близнюки

У цей період Близнюки будуть схильні до поспішних висновків про людей і обставини. Проте в плані особистого життя зірки радять самотнім представникам знака уникати категоричності. Людина, яка з першого погляду не викликала у вас інтересу, в подальшому може виявитися вашою долею.

Раки

Квітень для сімейних Раків ― прекрасний період, щоб стати ще ближчими з партнером і вивести свої стосунки на новий рівень. А тому, якщо у вас із коханою людиною давно назріває розмова на цю тему, не варто її відкладати.

Леви

У цей період багатьом Левам стосунки з коханою людиною можуть здатися прісними і позбавленими авантюри. Та перш ніж звинувачувати в цьому партнера, варто самому проявити ініціативу і влаштувати, скажімо, спонтанну подорож. Повірте, кохана людина тут же наважиться на крок у відповідь.

Діви

Квітень обіцяє самотнім Дівам доленосні знайомства. Багато представників знака в цьому місяці кардинально змінять своє особисте життя. Головне ― прислухатися до своєї інтуїції. Саме вона допоможе уникнути помилок.

Терези

У квітні Терези опиняться в центрі уваги протилежної статі. І якщо тим, чиє серце вільне, така ситуація обіцяє низку побачень, то сімейним представникам знака варто бути обережнішими. Зірки не радять зайвий раз провокувати ревнощі партнера ― можливі серйозні конфлікти.

Скорпіони

Зірки радять сімейним Скорпіонам у цьому місяці бути стриманішими у плані зауважень на адресу коханої людини. Зараз ваша половинка може сприймати критику близько до серця, ображаючись навіть через дрібниці.

Стрільці

У цей період Стрільці ще раз переконаються, що їхня половинка ― надійне плече, на яке можна покластися. Бо саме підтримка і поради коханої людини допоможуть представникам знака обійти стороною багато труднощів.

Козероги

У квітні Козерогам про себе можуть нагадати колишні стосунки. Та хоч би як хотілося вдруге «увійти в ту саму річку», результат, швидше за все, може принести ще більше розчарувань, ніж першого разу. А тому будьте обережнішими.

Водолії

У цей період зірки обіцяють сімейним Водоліям романтику. Цілком імовірно, що партнер порадує вас приємним сюрпризом або подарунком, про який ви давно мріяли.

Риби

Зірки радять самотнім серцям частіше виходити в світ. У квітні є велика ймовірність знайти свою долю. А тому саме час вийти їй назустріч.

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