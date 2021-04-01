Як правильно лікувати і чи можна швидко вилікувати застуду? Весняний період небезпечний спалахами захворюваності на ГРЗ і ГРВІ. Про способи лікування і профілактики простудних захворювань нам розповіла лікар-консультант проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Ірина Чуєва.

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У зимово-весняне міжсезоння, коли температура повітря і вологість підвищується, віруси починають атакувати наш ослаблений дефіцитом вітамінів організм. Дуже важливо при появі перших симптомів вчасно звернутися до лікаря. Навіть легка застуда при несвоєчасному та неправильному лікуванні, а особливо за наявності хронічних захворювань, може спровокувати серйозні ускладнення.

Симптоми застуди

Недомагання

Головний біль

Підвищення температури до 38 градусів

Нежить

Біль і першіння у горлі

Кашель

Варто зазначити, що навіть відчуваючи перелічені вище симптоми, з точністю самостійно визначити, застуда це чи ГРИП, – неможливо. Тому, аби запобігти ускладненням, не допустити загострення хронічних захворювань і точно визначити, чим ви хворієте, краще відразу звернутися до лікаря.

Як правильно лікувати застуду

Збити температуру Пити багато рідини Залишатися вдома і не контактувати зі здоровими людьми Слідкувати за вологістю повітря вдома

У кожної людини симптоми можуть бути різними і перебіг захворювання теж проходить по-різному. Тому важливо враховувати індивідуальні особливості саме вашого організму. Також навіть при незначному погіршенні потрібно не затягувати і звертатися по медичну допомогу. Перелічені вище поради, як правильно лікувати застуду, дієві при перших проявах симптомів захворювання і виконувати їх слід безпосередньо до приходу лікаря.

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Чим вилікувати застуду?

Усі знають, що самолікування може бути небезпечним для здоров’я. Вибір пропонованих препаратів в будь-якій аптеці просто величезний. «Для будь-якої людини «Не нашкодити» собі має бути найголовнішою заповіддю. Будь-які краплі для носа необхідно використовувати строго під наглядом лікаря з дотриманням дозування, кількості впорскувань і тривалості їх використання. Також дуже важливо не використовувати антибіотики, які вам хтось порадив. Кожен препарат має свої фармакологічні показання і тільки лікар може призначити вам той препарат і той антибіотик, який підійде саме вам з урахуванням характеру захворювання», – розповідає Ірина Чуєва.

Також лікар телеканалу СТБ поділилася кількома простими порадами:

Стежити за слизовою носа. Всі віруси потрапляють до нас саме через носоглотку, тому дуже важливо, щоб слизова носа завжди була вологою. У цьому може допомогти будь-який сольовий розчин. Він буде захищати вашу слизову від моментального потрапляння інфекції, а якщо ви вже захворіли – буде вимивати слиз із носа. Пити багато рідини. Це може бути будь-який чай, який вам подобається, сік або компот. Важливо, щоб будь-яка рідина була теплою, а не гарячою, щоб не травмувати і без того запалену слизову глотки. Вживати вітаміни. У зимовий період дуже важливо підкріпити організм корисними вітамінами і мікроелементами. Їх бажано вживати не тільки в момент загострення захворювання, а приймати регулярно для підтримки організму в тонусі. Небажано при застуді та болю в горлі налягати на апельсини, лимони і все, в чому міститься природний вітамін С, оскільки кислота, яка в них міститься, може викликати ще більше подразнення і больові відчуття. Не приймати препарати без призначення лікаря. Будь-який прийом антибіотиків шкодить організму тією ж мірою, якою й допомагає. Ці препарати повинен призначати тільки лікар.

«Ніякої чарівної таблетки від усіх хвороб не існує», – переконана Ірина Чуєва.

Пам’ятайте, краще відразу звернутися до лікаря і трохи відлежатися вдома, ніж спровокувати ускладнення. Потрібно подбати про себе і ваше оточення.

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