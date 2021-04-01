Астрологічний прогноз на 2 квітня допоможе всім знакам зодіаку правильно розпоряджатися своїм часом. Детальнішу інформацію можна отримати в гороскопі на 2 квітня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Спробуйте впоратися з нудьгою. Занепад сил — це стандартний симптом демотивації. Приділіть день відпочинку і повному релаксу.

Телець

Вам доведеться різко змінити плани. Не хвилюйтеся, ви успішно впораєтеся з усіма випробуваннями. Ба більше, ви дізнаєтеся відповідь на запитання, яке вас давно хвилює.

Близнюки

У п’ятницю особливо слідкуйте за тим, що говорите. Адже оточення може вас зрозуміти неправильно, а гірше в результаті буде тільки вам.

Рак

Якщо ви чимось незадоволені, постарайтеся пояснити це доступною мовою без крику. Останнім часом у вас занадто багато негативу. Час позбуватися від нього.

Лев

Левам потрібно по максимуму ввібрати енергію, отриману від природи, друзів, приємних новин. Це допоможе вам впоратися з усіма проблемами.

Діва

Будьте уважні до свого партнера. Він почувається самотнім. А ви й зовсім забули про особисте життя.

Терези

Припиніть захаращувати особистий простір. Ваш будинок схожий більше на склад. Позбавтеся від старого, тим самим очистіть свої думки.

Скорпіон

Станьте головною підтримкою для другої половинки, зараз ви потрібні їй, як ніколи.

Стрілець

Стрільці можуть відчути себе покинутими. Однак це не так. Поговоріть з рідними, попросіть у них поради. Вони точно прийдуть вам на допомогу.

Козеріг

Зірки радять вам дати волю своїм почуттям. Не бійтеся написати повідомлення старому другу або другій половині.

Водолій

Ви багато чого не помічаєте. А це і є ваша проблема. Коли навчитеся приймати все не як належне, відчуєте різницю.

Риби

Будьте чесні зі своєю половиною. Поговоріть по щирості, висловіть усе, що давно накопичилося. І головне ― не обманюйте.

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