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Місячний календар на квітень 2021: коли повня

31.03.2021

Фази Місяця безпосередньо впливають на життя і самопочуття людей. Знаючи, у якій фазі перебуває небесне світило, ви можете самостійно скоригувати свої плани і приділити увагу тим аспектам життя, які особливо цього потребують. Читайте в нашому матеріалі інформацію про фази Місяця у квітні 2021 року.

лунный календарь

Дати молодика і повні у квітні 2021:

Дата молодика у квітні 2021 12 квітня, понеділок.

Дата повні у квітні 2021 27 квітня, вівторок.

Фази місяця по числах у квітні 2021:

  • 14 квітня спадний Місяць.
  • 4 квітня о 13:04 перша чверть, Місяць у знаку Козеріг.
  • 412 квітня старий Місяць.
  • 12 квітня о 5:33 молодик, Місяць у знаку Овен.
  • 1220 квітня молодий Місяць.
  • 20 квітня о 10:00 друга чверть, Місяць у знаку Лев.
  • 2027 квітня зростаючий Місяць.
  • 27 квітня о 6:33 повня, Місяць у знаку Скорпіон.
  • 2730 квітня спадний Місяць.

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