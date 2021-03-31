Гороскоп на 1 квітня 2021 року
Гороскоп на 1 квітня 2021 року допоможе вам наповнитися позитивною енергією і добре провести день. Більше дізнайтеся в гороскопі на 1 квітня 2021 року від екстрасенсів СТБ.
Овен
Керівництво бачить, як ви повністю віддаєтеся своїй справі і часом залишаєтеся знесиленими. Скоро ви будете за це винагороджені.
Телець
У вас складаються прекрасні взаємини з партнером. Здається, це новий етап. Задумайтесь, як будете облаштовувати своє майбутнє.
Близнюки
Якщо хочете внести щось нове у своє життя, то задумайтеся про навчальні курси. Це наповнить вас свіжою енергією і потоком мотивації.
Рак
У четвер ви будете занадто багато аналізувати. Це все може зіграти з вами злий жарт.
Лев
Леви імпульсивні і готові починати з’ясовувати стосунки, ще точно не розібравшись у ситуації. Тримайте себе в руках, інакше ризикуєте посваритися з близькими.
Діва
Час зізнатися собі, що ви зробили помилку, і залишити історію в минулому. Навчіться жити тут і зараз.
Терези
Терезам потрібне перезавантаження. Почніть щось робити нове. Виходьте із зони комфорту. Не можна так довго сидіти на одному місці.
Скорпіон
Ваші тривалі зусилля скоро принесуть приємні плоди. Продовжуйте в тому ж дусі.
Стрілець
Стрільці не можуть знайти собі місця. Багато хвилювань і переживань оселилися у вашій голові. Саме час від них позбавлятися, щоб не потонути в депресії.
Козеріг
Почніть більше говорити і планувати. Саме планування створює відчуття позитивного фіналу історії. Не бійтеся обговорювати своє життя з близькими.
Водолій
Ваш запас енергії закінчується. Зірки рекомендують приділити час відпочинку. Спа, йога, медитація — це те, що зараз вкрай необхідно.
Риби
Ремонт, перестановка меблів, розбір гардеробу, — усе це маленький початок чогось великого. Не бійтеся змін.
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