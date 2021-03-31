Гороскоп на 1 квітня 2021 року допоможе вам наповнитися позитивною енергією і добре провести день. Більше дізнайтеся в гороскопі на 1 квітня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Керівництво бачить, як ви повністю віддаєтеся своїй справі і часом залишаєтеся знесиленими. Скоро ви будете за це винагороджені.

Телець

У вас складаються прекрасні взаємини з партнером. Здається, це новий етап. Задумайтесь, як будете облаштовувати своє майбутнє.

Близнюки

Якщо хочете внести щось нове у своє життя, то задумайтеся про навчальні курси. Це наповнить вас свіжою енергією і потоком мотивації.

Рак

У четвер ви будете занадто багато аналізувати. Це все може зіграти з вами злий жарт.

Лев

Леви імпульсивні і готові починати з’ясовувати стосунки, ще точно не розібравшись у ситуації. Тримайте себе в руках, інакше ризикуєте посваритися з близькими.

Діва

Час зізнатися собі, що ви зробили помилку, і залишити історію в минулому. Навчіться жити тут і зараз.

Терези

Терезам потрібне перезавантаження. Почніть щось робити нове. Виходьте із зони комфорту. Не можна так довго сидіти на одному місці.

Скорпіон

Ваші тривалі зусилля скоро принесуть приємні плоди. Продовжуйте в тому ж дусі.

Стрілець

Стрільці не можуть знайти собі місця. Багато хвилювань і переживань оселилися у вашій голові. Саме час від них позбавлятися, щоб не потонути в депресії.

Козеріг

Почніть більше говорити і планувати. Саме планування створює відчуття позитивного фіналу історії. Не бійтеся обговорювати своє життя з близькими.

Водолій

Ваш запас енергії закінчується. Зірки рекомендують приділити час відпочинку. Спа, йога, медитація — це те, що зараз вкрай необхідно.

Риби

Ремонт, перестановка меблів, розбір гардеробу, — усе це маленький початок чогось великого. Не бійтеся змін.

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