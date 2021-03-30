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Учасник від Бельгії на Євробаченні 2021

30.03.2021

У 2021 році від Бельгії на Євробаченні виступить гурт Hooverphonic, який був обраний представником країни ще у 2020-му. Що відомо про гурт – детальніше в матеріалі.

hooverphonic Eurovision

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Гурт Hooverphonic було створено в жовтні 1995 року. За 25 років своєї кар’єри музиканти розвинули власне моментально впізнаване звучання, щось між жанрами trip-hop і pop. Колектив випустив десять студійних альбомів, останній «Looking For The Stars».

hooverphonic

Hooverphonic

Із першого дня Алекс Каллієр (продюсер і автор пісень) разом із гітаристом Раймондом Гіртсом співпрацювали з різними виконавцями. З 2018 року голосом гурту стала Лука Кройсбергс. Роком раніше дівчина перемогла на вокальному шоу «The Voice of Flanders», де її тренером і наставником був Алекс.

Нині конкурсна пісня для Євробачення-2021 ще не представлена. А поки що пропонуємо послухати пісню з останнього альбому Hooverphonic – «Horrible Person» та пісню, написану для конкурсу у 2020 році – «Release Me».



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