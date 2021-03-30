Теплий Олексій: прикмети на 30 березня 2021
Сьогодні, 30 березня, православна церква вшановує пам’ять християнського аскета і святого — Алексія. У народі свято називають Теплим Алексієм — в цей день завжди сонячно та тепло. Дізнайтеся прикмети і звичаї на цей день в нашому матеріалі.
День Теплого Олекси найчастіше дійсно видається теплим: сніг уже відтанув, сонечко гріє першими променями, а світловий день стає довшим. Саме у цей період року наші предки починали підготовку до весняного сезону: перевіряли інвентар, рибалки готували сітки, господині просушували насіння, а відповідальні господарі лагодили вози та змащували всі необхідні запчастини.
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Народні звичаї і прикмети
- Якщо день теплий – сміливо чекай на врожайний рік.
- Зв’язана цього дня сітка – хороший улов для рибалок до наступного року.
- Якщо в будинку була маленька дитина, цього дня наші предки намагалися нічого не позичати, адже разом з цим можна було віддати всю удачу.
- Якщо 30 березня припадає на понеділок – далекі подорожі варто відкласти.
- Якщо на горіховому дереві з’явилися сережки, значить весна і тепло прийшли остаточно.
- Якщо цього дня зібрати березові бруньки, а також випити березовий сік – можна очиститися і зміцнити здоров’я на майбутній рік.
Увечері наші предки обов’язково збиралися за сімейним столом, аби провести зиму і вшанувати пам’ять святого Олексія!