Гороскоп на 31 березня розповість вам, чим порадує середа. На що варто звернути увагу? Дізнайтеся в астрологічному прогнозі на 31 березня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Збережіть усю свою енергію. Не витрачайте її на з’ясування стосунків і конфлікти.

Телець

Земний знак Телець здатний на все, адже перебуває під впливом позитивної енергії. Тому на вас чекає успіх.

Близнюки

Ви будете дуже схильні до психосоматики. Тому будь-яка недуга може перетворитися на величезну проблему. Контролюйте свій розум.

Рак

Ви стали пасивними. Настав час реалізовувати те, що запланували дуже давно. Не відкладайте.

Лев

Увечері постарайтеся помедитувати, послухати легку та заспокійливу музику. Відпустіть негатив.

Діва

Діви доклали недостатньо зусиль, щоб отримати бажаний результат. У вас іще є час. Працюйте.

Терези

Щоб відновити баланс енергії, необхідно знайти її джерело. Займіться собою, своєю красою, тілом і думками.

Скорпіон

Подивіться на себе і свої проблеми. Будьте більш об’єктивні, і помітите, скільки вам іще доведеться працювати над собою.

Стрілець

Зараз потрібно консолідувати всі свої зусилля і зробити останній ривок у справі.

Козеріг

Постарайтеся розвантажити думки, займіться малюванням або медитацією. Йога, розтяжка — це відмінний варіант знайти баланс.

Водолій

Продовжуйте в тому ж дусі. Ви прекрасно ладнаєте з начальством, знайшли спільну мову і виходите на новий рівень спілкування. Це вам тільки на руку.

Риби

Рибам потрібні фізичні вправи, які ви чомусь лінуєтеся робити. Це принесло б вам користі навіть більше, ніж дієта.

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