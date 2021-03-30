Більшість із нас чекає весни не тільки для того, щоб насолоджуватися довгими романтичними прогулянками з другою половинкою. Багато хто перебуває в очікуванні цієї пори ще й тому, що Netflix анонсував гучні прем’єри прецікавих фільмів і серіалів. Не знаєте, яких? Читайте наш матеріал. Там ви знайдете найбільш очікувані новинки, які можна буде подивитися вже цієї весни.

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«Тінь і кістка»

Дата виходу: квітень

Один із найбільш очікуваних серіалів, заснований на однойменних фентезі-романах Лі Бардуго. За сюжетом світ розділила темрява, де мешкають м’ясоїдні чудовиська. І тільки одна дівчина, яка випадково виявляє в собі незвичайну силу, здатна відновити рівновагу. В одній із головних ролей зірка фільмів «Хроніки Нарнії» — Бен Барнс.

«Жінка у вікні»

Дата виходу: травень

Гостросюжетний фільм, здатний полоскотати нерви навіть найбільш затятому любителю трилерів. У центрі сюжету історія Емі Адамс, яка стала випадковим свідком жорстокого злочину. І все б нічого, але їй тепер також загрожує смертельна небезпека. Чи зуміє Емі подолати власні страхи, щоб урятуватися?

«Діана: Новий мюзикл»

Дата виходу: травень

Спочатку цей твір планували показати на Бродвеї, але через пандемію і локдаун театральну прем’єру скасували. Тепер спектакль зіграють у порожньому театрі Longacre Theatre в Лондоні, запишуть і транслюватимуть на Netflix, починаючи з 25 травня 2021 року. Про що він? Нескладно здогадатися, що це історія про скандальне розлучення принцеси Діани і принца Чарльза. Роль Діани виконає британська театральна актриса Джина де Ваал, Чарльза — Роу Хартрампф, а ось двократна лавреатка премії «Тоні» Джуді Кей зіграє королеву Єлизавету.

«Едем»

Дата виходу: весна

Це барвисте аніме, дії якого розгортаються в місті майбутнього — Едемі, населеному роботами без господарів. Та одного разу двоє механічних фермерів зовсім випадково пробуджують маленьку дівчинку, яка провела в стазисі довгі роки. В існування людей уже давно ніхто не вірив, вони канули в лету. Але так було раніше… Продюсер і сценарист — Джастін Ліч, який раніше працював над візуальними ефектами анімаційного серіалу «Зоряні війни: Війни клонів».

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