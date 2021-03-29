Надія Матвєєва виступила з промовою на SHE Congress 2021

Понад 17 тисяч учасників долучилися до безкоштовної онлайн-трансляції головної події ділових жінок SHE Congress 24 березня. Темою конгресу цьогоріч стали стратегії розвитку жіночого підприємництва. 20 бізнесвумен, СЕО, лідерок у своїх галузях поділилися досвідом масштабування бізнесу і ведення переговорів, лідерськими навичками та кейсами побудови сильної команди. Так, ведуча проєкту про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва розповіла про публічність як невід’ємну частину успіху.

Відкрила SHE Congress керівниця HR-департаменту в компанії з бізнес-розвідки YouControl Анна Клименко. Вона поділилася результатами дослідження YouControl про жіноче підприємництво, розповіла, чому ризикових жінок мало серед засновниць великого бізнесу і як знизити сприйняття ризику.

За результатами дослідження YouControl, серед топ-330 компаній за виручкою у 2019 році лише у 3% із них єдиним бенефіціаром є жінка. Зазвичай жінки стають власницями бізнесу в таких сферах, як торгівля молочними продуктами, яйцями, зерном, кормами, торгівля в неспеціалізованих магазинах, розподіл електроенергії, торгівля рідким, твердим та газоподібним паливом.

Теле- і радіоведуча Надія Матвєєва розповіла про публічність як невід’ємну частину успіху і про те, як правильно користуватися цим інструментом. Вона впевнена: бізнес-леді, керівниця компанії повинна обов’язково подумати про те, як вона створюватиме власний бренд і до кого звернутися по допомогу.

Генеральна директорка AB&D Group, магістерка філософії Кембриджського університету, парламентерка і дипломатка Юлія Осмоловська поділилася інструментами успішних бізнес-переговорів, а також розповіла про правила підготовки до переговорів. Вона визначила типові помилки перемовниці: відсутність підготовки до переговорів, пасивність, переконання емоціями замість логіки, демонстрація емоцій. Також вона розповіла про відміннысть чоловіків і жінок у веденні переговорів: іноді жінки можуть ухвалювати свідомо невигідні для себе рішення, щоб не псувати взаємини.

«Негативний досвід — теж досвід», — СЕО & co-founder Better Me Вікторія Рєпа розповіла, як створити міжнародний IТ-продукт і діставати уроки з негативного досвіду. Серед досягнень її компанії ― за чотири роки у застосунку 90 млн користувачів в усьому світі. Основний ринок — США.

Серед принципів Better Me, які допомогли стати успішною міжнародною IT-компанією: жодних сумнівів і страхів, переважання швидкості над ефективністю, люди — в пріоритеті, прийняття неминучості змін і відсутність страху перед помилками, адже негативний досвід — це теж досвід. В IT-індустрії лише 11% керівниць. Одна з причин — жіноча невпевненість у своїх силах. Ми часто говоримо собі: «Я ще не готова», «Я повинна ще отримати навички», а чоловіки розбираються у процесі.

Про лідерство як рушійну силу бізнесу, лідерський інтелект і про те, як побудувати сильну команду, розповіла глава правління «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» Галина Воробйова. Дослідження показали, що чоловіків частіше обирали на керівні посади тому, що вони були впевненішими у собі і своїх силах, і ця риса виявлялася у їхній манері вести переговори та ухвалювати рішення.

Про розвиток cashless-економіки розповіла СEO fintech-компанії LeoGaming і керівниця міжнародної платіжної системи LEO Альона Дегрік-Шевцова. Вона поділилася статистикою, розповівши, що у 2020 році безготівкові операції за картками зросли на 5,5%, а кількість токенізованих карток в Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay — на 77%. Україна на 10-му місці у світі за кількістю користувачів Apple Pay. Як бізнесу бути готовим до майбутнього? Впроваджувати моделі оплати, які спрощують платіжний ланцюг, бути mobile-first та збільшувати лояльність: підписка — один із найперспективніших форматів продажу додаткових послуг.

«Жінки успішніші в розвитку бізнесу, оскільки більшу частину доходу вкладають у свій бізнес, ухвалюють рішення відповідальніше, вони мультизадачні та комунікабельні», — упевнена директорка з комунікацій, КСВ та залучення UKRSIBBANK BNP Paribas Group Яніна Ольховська. Також вона поділилася проблемами, з якими стикаються жінки у розвитку бізнесу:

56% жінок відчувають брак знань з менеджменту, оподаткування, маркетингу та інших специфічних галузей;

52% не впевнені у власних силах і бояться ризикувати;

42% не вистачає інвестицій.

Також Яніна представила учасницям програму UKRSIBBANK BNP Paribas Group «Жінки у бізнесі», яка в 2020 році увійшла до першого звіту Глобального договору ООН у межах досягнення 17 Цілей сталого розвитку. Яніна впевнена: жіноче підприємництво — неймовірна сила у побудові економіки.

Старша національна лідерка, б’юті-експертка Mary Kay Ukraine Олена Кривченкова поділилася з учасницями онлайн-трансляції принципами успіху в бізнесі. Вона впевнена, що успіх приходить до тих, хто займається улюбленою справою.

Як підприємницям мислити масштабно і виходити на глобальний ринок, у форматі панельної дискусії на SHE Congress 2021: Break the rules обговорили:

засновниця українського бренду Ozerianko Bags Дар’я Озерянко;

CEO Kacho Group, співзасновниця бренду Kachorovska Аліна Качоровська;

засновниця, СЕО Indposhiv Bespoke House Катерина Возіанова;

засновниця Borodina Antonina Антоніна Бородіна.

Модератором дискусії стала директорка Офісу з просування експорту України Тетяна Миськова. Учасниці обговорили, чим керувалися під час виходу на міжнародний ринок, і дійшли висновку: щоб бути успішним на глобальному ринку, потрібно навчитися працювати всередині своєї країни.

Під кінець конгресу представниця об’єднаного штабу Світлани Тихановської Вероніка Цепкало поділилася своєю історією, участю у білоруській революції та обставинами, які спонукають жінку проявити себе як лідерку і повести за собою людей.

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