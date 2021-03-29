Відомий ведучий психологічного проєкту «Детектор брехні», а також психологічного реаліті «Супермама» та експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов у своєму блозі в Instagram розповів про п’ять шкідливих установок щодо грошей, які могли прищепити нам батьки. Детальніше читайте в матеріалі.

Дмитро Карпачов у своєму блозі в Instagram розповів про п’ять шкідливих установок щодо грошей, які (можливо) прищепили нам батьки. На думку експерта з питань дитячої вікової психології, ці установки можуть перешкодити людині досягти бажаного фінансового достатку.

Більше на тему: Дмитро Карпачов розповів про те, чого не можна робити під час сварки

5 шкідливих установок щодо грошей

Щоб щось заробити, треба багато працювати

Це неправда. Кількість зусиль, докладених для заробітку грошей, ніяк не впливає на кількість грошей. Можна тяжко працювати по 12 годин на добу, але отримувати копійки. Тоді як інші працюють по 3―4 години на день і регулярно літають на Мальдіви відпочивати.

Великі гроші — це не для нас. Ми люди скромні, запити невисокі, поживемо і на звичайну зарплату

Хоч би скільки людина заробляла, все одно витратити можна вдвічі більше. Головне, щоб ці витрати були корисними, приносили задоволення. Не варто від початку обмежувати свої запити, щоб потім не нарікати на невеликі заробітки. Потрібно усвідомити, що ви гідні кращого і це краще у ваших руках.

Потрібно постійно накопичувати і купувати тільки найнеобхідніші речі

Гроші потрібні для того, щоб їх витрачати. Замість безглуздого накопичення краще ставити цілі і досягати їх. Краще не просто збирати гроші, а збирати конкретно на щось. А зібравши — порадувати себе, отримавши заряд емоцій і мотивацію на нові цілі.

Більше на тему: Наскільки ви хороші батьки: тест від Дмитра Карпачова

Великі гроші заробляють тільки злодії та шахраї

Якщо у вас є ця установка, то ви будете підсвідомо уникати можливостей, які можуть дати високий прибуток. Тому що великі гроші можуть бути тільки у поганих людей, а якщо ви хороша людина, то великі гроші не для вас. Насправді способів заробити навіть великі гроші чесно — дуже багато. Пошукайте такі приклади серед знайомих або почитайте надихаючі історії успіху відомих особистостей.

Гроші — не головне, важливі інші речі

У принципі так, але без грошей цих речей може й не бути. Гроші дають свободу вибору, спокій щодо завтрашнього дня, упевненість у собі. Маючи гроші, набагато легше стати різнобічно розвиненою особистістю, мати друзів по всьому світу і жити повним, насиченим життям.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.