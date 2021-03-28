Гороскоп на тиждень з 29 березня по 4 квітня 2021 року розповість, які повороти долі підготували зірки для кожного знака зодіаку. Кому можна сміливо починати нове життя або нову справу, а хто повинен звернути увагу на свою другу половинку? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 29 березня по 4 квітня 2021 року від експертів СТБ.

Овен

На цьому тижні є ймовірність старту проєкту, до якого ви довго готувалися. Швидше за все, усе складеться досить вдало, оскільки ви вже убезпечили себе по всіх фронтах, все узгодили і обзавелися необхідними в цій справі ресурсами.

Телець

Час відновити справедливість і навчитися говорити тверде «ні». Емоційний підйом у ці дні стане запорукою успіху. Хороший період для того, щоб аналізувати події минулого і робити з них правильні висновки.

Близнюки

На Близнюків чекає багато зустрічей і нових знайомств. Сімейні представники знака проведуть час у компанії близьких друзів, а самотні вирушать на романтичні побачення з шанувальниками.

Рак

Раки на цьому тижні зможуть помітно підвищити свій авторитет і поглибити пізнання в найрізноманітніших галузях.

Лев

Можливо, вам буде потрібно продемонструвати свої знання, і це підвищить не тільки вашу самооцінку, а й вашу значущість в очах оточення.

Діва

Основною темою тижня стануть проблеми бідних родичів або інші несподівані ситуації. Успіх залежатиме від надійності тилів.

Терези

Терези останнім часом багато і старанно працювали. Ви заслужили на відпочинок. І цього тижня у вас буде шанс трохи розслабитися. Ви також відчуєте невелику втому від постійного спілкування, через що вам захочеться побути на самоті.

Скорпіон

Багатьом Скорпіонам цей тиждень принесе великі можливості для самоствердження. Проте надмірні владність і наполегливість можуть не тільки допомогти в досягненні цілей, а й зумовити деякі проблеми.

Стрілець

На цьому тижні вам, можливо, заради досягнення якоїсь мети доведеться пожертвувати чимось таким, що ви вважаєте доволі цінним для себе. Проте, щойно ви цього позбудетеся, то зрозумієте, що переоцінювали важливість цього ресурсу.

Козеріг

Цього тижня ви можете розчаруватися в людині, якій раніше цілком довіряли, незважаючи на те, що «тривожних дзвіночків» було чимало. Не виключено, що якісь події продемонструють вам справжнє обличчя цього індивіда, і ви більше не захочете мати з ним спільних справ.

Водолій

Зараз настає сприятливий період для того, щоб завести нові контакти і знайомства. Вам рекомендується більше спілкуватися, та по змозі краще онлайн. Багато справ будуть вирішуватися саме завдяки зв’язкам.

Риби

Риби на цьому тижні можуть витратити занадто багато грошей на подарунки близьким. Рекомендується спочатку поцікавитися, що потрібно батькам, дітям або коханій людині, а потім уже здійснювати покупки. В іншому разі несподіваний сюрприз може викликати в адресата зовсім не той ефект, на який ви розраховували.

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