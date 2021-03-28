Гороскоп на 29 березня 2021 року допоможе обміркувати і зрозуміти, чим займатися в цей день. Кому можна сміливо починати нові справи, а хто повинен поберегти гроші? Читайте гороскоп на 29 березня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Астрологи обіцяють Овнам успішний і продуктивний день. Згідно з прогнозом, представникам цього знака все вдаватиметься, тому найкраще зайнятися завершенням важливих справ.

Телець

Тельцям потрібно бути акуратними з грошима, попереджають зірки. 29 березня великий шанс бути обдуреним або випадково втратити велику суму.

Близнюки

Представників цього знака чекає несподівана зустріч. Причому зірки не розкривають, чи буде вона приємною, але точно стане доленосною для Близнюків.

Рак

У Раків стан здоров’я буде особливо нестабільним. Краще не наражатися на небезпеку і відмовитися від шкідливих звичок.

Лев

Левам буде складно впоратися з усіма завданнями, які виникнуть несподівано. Доведеться добре попрацювати, і тоді нагорода не змусить на себе чекати, обіцяють зірки.

Діва

Дівам 29 березня доведеться приділити особливу увагу своїй дисципліні. До справ варто підійти з особливою відповідальністю, щоб усі починання не обернулися провалом.

Терези

Будьте напоготові, радять Терезам зірки. 29 березня особливо легко стати жертвою обману або зради з боку близької людини.

Скорпіон

Скорпіонам зірки радять розслабитися і приділити час родині. Найкраще вирушити на природу і зайнятися медитацією.

Стрілець

Стрільці опиняться в центрі грандіозних подій, які перевернуть життя з ніг на голову. Краще поки залишатися осторонь і лише спостерігати за тим, що відбувається, поки точно не стане ясно, що несуть за собою такі зміни.

Козеріг

Козероги весь минулий тиждень працювали, зовсім забуваючи про решту. Зірки радять заспокоїтися і видихнути. 29 березня краще присвятити собі і впорядкуванню думок.

Водолій

Водоліям варто уникати фінансових питань. У борг краще не давати. Також варто відмовитися від усіх грошових операцій.

Риби

29 березня для Риб пройде спокійно і тихо. Ніяких невдач представникам цього знака чекати не варто, але й нічого важливого статися не повинно, кажуть зірки.

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