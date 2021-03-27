Гороскоп на 28 березня 2021 року підкаже, як виплутатися з тієї чи іншої ситуації. Кому не варто зав’язувати нові знайомства, а хто може відкрити в собі несподівані здібності? Читайте гороскоп на 28 березня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Енергія Овнів 28 березня не даватиме їм спокою. Представникам цього знака рекомендується зробити тренування вдома, переставити меблі або вийти на прогулянку подалі від людей. Якщо не спрямувати енергію в потрібне русло, то є ризик перегоріти або зірватися на близьких, а цього робити не варто, особливо під час самоізоляції.

Телець

Усі плани Тельців можуть зруйнуватися в один момент. Зірки радять відмовитися від чіткого розпорядку дня. Постарайтеся рухатися за течією і не починати ніяких великих справ. Можна завершити розпочате і провести спокійний день вдома. Також рекомендується відмовитися від солодкої їжі.

Близнюки

Близнюки в неділю на повну насолоджуватимуться часом з родиною. У вас, нарешті, з’явився шанс налагодити стосунки з другою половинкою і краще пізнати своїх дітей. Постарайтеся виходити з дому по мінімуму і докласти всі сили до об’єднання сім’ї.

Рак

Ракам варто цілком присвятити день саморозвитку. Почитайте книгу, згадайте про захоплення, яке давно закинули. Також у вас з’явився шанс підтягнути іноземну мову або навчитися готувати нову страву. А ось від зустрічі з друзями краще відмовтеся.

Лев

Левам у вихідний буде складно всидіти на місці. Астрологи рекомендують по максимуму захистити себе. Якщо виходите з дому, то відмовтеся від відвідування багатолюдних місць і не забувайте про гігієну. Поспілкуватися з друзями або родичами можна, наприклад, через соціальні мережі.

Діва

Діви 28 березня будуть насолоджуватися усамітненням. Поки всі інші нудьгують вдома, ви точно знаєте, чим хочете зайнятися. Компанію вам може скласти кохана людина. Використовуйте цей час, щоб краще пізнати одне одного і обговорити ваші плани на майбутнє.

Терези

Терези несподівано відкриють у собі нові здібності або зрозуміють, чим хочуть займатися в майбутньому. Можливо, одне із захоплень переросте у свій маленький бізнес. Також неділю можна використати для того, щоб зайнятися спортом, ― ваше тіло буде вдячне.

Скорпіон

Скорпіони весь день будуть не в гуморі. Ситуація, яка відбувається у світі, дуже впливає на ваш емоційний стан. Постарайтеся абстрагуватися від поганих новин і зосередьтеся на позитивному. Подивіться улюблений фільм, розслабтеся у ванні або побудьте з коханою людиною.

Стрілець

Представники цього знака 28 березня будуть позбавлятися від зайвого. Настав час розібрати всі шафи і припинити спілкування з людьми, які тягнуть вас униз. Тоді вже після вихідних ви відчуєте себе набагато краще і будете готові впустити у своє життя щось нове.

Козеріг

Утримати вдома Козерогів ніщо не зможе. Однак зірки наполегливо нагадують про правила безпеки і просять не поводитись легковажно. Від нових знайомств краще відмовитися, як і від походів у бари і нічні клуби. Краще проведіть час із сім’єю ― вони потребують вашої уваги.

Водолій

Астрологи рекомендують Водоліям не виходити з дому 28 березня. Зараз вам потрібно по максимуму берегти себе і піклуватися про здоров’я. Їжте більше продуктів, що зміцнюють імунітет, і налаштуйтеся на позитивний лад. Від особистого спілкування теж рекомендується відмовитись ― використовуйте для зв’язку телефон.

Риби

Рибам у неділю вдасться розслабитися і відновити свої сили після важкого трудового тижня. Однак зовсім забути про роботу не вийде, швидше за все, ваша допомога буде потрібна колегам або начальству. Не беріть на себе занадто багато, але й не відмовляйте ― це може позначитись на вашому кар’єрному зростанні.

Більше на тему: Сонячні та місячні затемнення 2021: коли і до чого готуватися

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.