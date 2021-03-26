Гороскоп на 27 березня 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому варто присвятити день сім’ї, а хто може спокійно вирушати в подорож? Читайте гороскоп на 27 березня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Можливі різні пригоди, несподівані повороти долі, цікаві зустрічі. День сприятливий для любові, сімейних стосунків. Ви можете отримати гарну звістку, яка просуне вас на шляху до наміченої мети.

Телець

Цей день дуже вдалий для наведення порядку в оселі, ремонту або благоустрою квартири. У взаєминах з близькими ― гармонія і довіра. Влаштуйте маленьке сімейне свято ― і спогади про нього ще довго не покинуть вас.

Близнюки

День відпочинку, здобуття нових джерел енергії, роздумів, аналізу минулих учинків, медитації. Сприятливий день для спільних заходів або колективного відпочинку. Імовірно, ви отримаєте несподівану звістку ― будьте готові до серйозних проблем. Уникайте перевтоми, яка може вкрай негативно позначитися на здоров’ї. Постарайтеся провести більше часу на відкритому повітрі: сходіть на прогулянку в ліс, до річки.

Рак

Сприятливий день для активного відпочинку, прогулянок, спілкування з близькими людьми. Всі прояви почуттів гармонізовані. Не варто займатися фізичною роботою, справами, які потребують зосередження і старанності у виконанні. А найприємніше проведення часу ― в колі близьких, причому не обов’язково родичів. Друзі принесуть вам удачу.

Лев

День здобуття внутрішньої свободи, радості буття. Обіцяє бути яскравим і незабутнім. Легкість, гумор і невимушеність у спілкуванні допоможуть встановити вдома обстановку довіри і повного взаєморозуміння. День сприятливий для подорожей, поїздок і піших прогулянок.

Діва

Енергетично потужний день. Треба бути обережним і уважним при виконанні будь-якої справи. Уважно поставтеся до комерційних операцій, витрат. Не варто робити великих покупок, давати обіцянки. Можливі дрібні втрати, крадіжки. Не виключено, що цей день піднесе вам сюрпризи або радісні новини, пов’язані з близькими вам людьми.

Терези

Перша половина дня сприятлива і принесе впевненість у власних силах і душевну рівновагу. Близькі люди намагаються з усіх сил підтримати вас і роблять це так успішно, що будь-яка неприємність буде сприйматися вами досить спокійно. Варто уникати любовних пригод, виключити нові знайомства, не йти на поводу власних слабкостей. Потік води, баня уві сні ― до зради близької людини або до хвороби.

Скорпіон

Найбільш вдалий день для того, щоб змінити обстановку і розвіятися, наприклад, вирушивши в подорож з коханими або друзями. Це день нових зустрічей і знайомств. Та не забувайте приділяти увагу членам сім’ї, тим більше, що це життєво необхідно. Займіться зміцненням здоров’я.

Стрілець

День сприятливий для спілкування, любові і миротворчості. Романтичний настрій і очікування змін допоможуть вирішити важливі питання з діловими партнерами. Незважаючи на неприємності попередніх днів, почуватися ви будете непогано. Спілкування з протилежною статтю обіцяє бути успішним.

Козеріг

Присвятіть день індивідуальній творчості, домашнім клопотам, спілкуванню з близькою людиною. Корисно почитати класику, послухати музику. Сни можуть бути пророчими і змінити долю. Бійка, сварка уві сні ― до благополуччя.

Водолій

День віщує вам зустрічі та цікаві знайомства. У Водоліїв творчих професій з’явиться можливість висловити свій внутрішній світ; загостриться здатність до глибокого сприйняття духовних цінностей.

Риби

Сприятливий день для відпочинку, духовного преображення, подолання сумнівів. Добре провести день поза домом, займаючись сім’єю, дітьми. Небажане вживання алкогольних напоїв, м’ясної їжі.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.