«Як вийти заміж»: жіночі стратегії і конкуренція

Сьогодні на телеканалі СТБ відбудеться показ 3 випуску ток-шоу «Як вийти заміж». Ведучий разом з експертами і учасницями 11 сезону реаліті «Холостяк» поговорять про жіночу конкуренцію і стратегії поведінки. Не пропустіть!

11 сезон проєкту «Холостяк» у розпалі! І між дівчатами розгорілася неабияка конкуренція… Щоб завоювати серце Холостяка, вони готові на багато чого. І в кожної учасниці індивідуальна стратегія на проєкті.

«Жіночий колектив в одних асоціюється з квітником, у інших — із серпентарієм. На що готові учасниці проєкту “Холостяк” — розберемо сьогодні», — зазначає Григорій Решетник.

Які методи у стосунках насправді хороші, а яких учинків варто уникати? Про це в студії ток-шоу «Як вийти заміж» Григорій Решетник поговорить з експертами і учасницями реаліті.

Розібратися в темі допоможуть експерти: кандидатка психологічних наук Світлана Арефнія, психолог Андрій Жельветро, ​​актор Дмитро Ступка і його дружина — телеведуча Поліна Логунова.

Обговорити тему і безпосередньо минулий випуск у студію прийдуть учасниці 11 сезону проєкту «Холостяк»: Аліса, Лола, Таня, Ліза, Віка, Оля.

Також гостем студії стане найбільш суперечливий учасник реаліті «Холостячка» Андрій Рибак.

Дивіться 3 випуск ток-шоу «Як вийти заміж» сьогодні, 25 березня, на СТБ!

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