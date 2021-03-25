Гороскоп на 26 березня 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому варто проявити обережність у фінансових справах, а хто повинен приділити увагу сім’ї? Читайте гороскоп на 26 березня від екстрасенсів СТБ.

Овен

День пов’язаний з пригодами, провокаціями або випробуваннями. Самолюбство, образливість, зневага до думок інших можуть призвести до розриву стосунків з близькою людиною. Проявіть обачність і стриманість у спілкуванні. Від вашої витримки і розважливості залежатиме успіх усіх подальших справ і починань. Зверніть увагу на своє здоров’я.

Телець

Життєвий потенціал, сексуальна енергія і самопочуття покращуються. Не виключене нове знайомство або романтична зустріч з коханою людиною. На жінок-Тельців чекає сюрприз або приємна звістка. Чоловікам-Тельцям замість приємного проведення часу світить необхідність виконання обтяжливих обов’язків.

Близнюки

Сприятливий день для укладення шлюбу, сімейних стосунків, любовних пригод і найбільш повного розкриття вашої особистості. Не виключено, що ви сяйнете дотепністю, прагнутимете до участі в різних диспутах, суперечках. Взаємини з вашими домашніми цілком стабілізуються і наповняться тихим взаємним задоволенням.

Рак

Життєвий потенціал на високому рівні, зростають сексуальна потенція, інтуїція, уміння знаходити правильне рішення. Імпульсивний учинок, різке висловлювання або несподівана новина можуть перешкодити досягненню успіху в сердечних справах. Імовірні проблеми з майном.

Лев

Вир подій захопить вас з самого ранку. Безліч невирішених проблем або невиконаних зобов’язань зажадають негайного вирішення. Ви виявитеся всім потрібні. Можливе ділове знайомство або несподіваний збіг обставин, який принесе прибуток.

Діва

Сприятливий день для фізичних навантажень, активного відпочинку на свіжому повітрі. Імовірно, проблеми близьких родичів або дітей зажадають від вас уваги, особистої участі або непередбачених витрат.

Терези

Сприятливий день, особливо для чоловіків-Терезів, які займаються комерційною діяльністю. Посилюються аура, здатність досягати поставлених цілей, діловитість. Жінки-Терези можуть зазнати обману в комерційних операціях. Відкладіть великі покупки. Постарайтеся також уникати в цей період скупчення людей і не відвідуйте громадських місць.

Скорпіон

Напружений день, який пройде під знаком невірності, обману, хибних обіцянок. Щоб уникнути розчарувань, звертайте увагу на справи, пов’язані з грошима або оформленням документів.

Стрілець

День пройде під знаком перетворення космічної енергії. Зірки радять уникати колективної роботи, у жодному разі не ухвалювати важливих рішень, бо ваше фінансове становище перебуває в нестійкому стані.

Козеріг

У п’ятницю ви зможете з неймовірною легкістю досягти того, що раніше здавалося недоступним. Не виключено, що ви одержите фінансову підтримку від батьків, друзів або партнерів. Зірки рекомендують розумно перегрупувати сили, щоб довести до кінця розпочату справу.

Водолій

Сприятлива емоційна обстановка в сім’ї створить стартовий майданчик для успішного ведення справ у майбутньому. Через постійне вагання між бажаним і можливим не виключене деяке перевищення витрат над доходами.

Риби

Сприятливий день для духовного зростання, здобуття внутрішньої незалежності і цілительства. Виключіть вживання алкогольних напоїв і їжі тваринного походження. Варто проявляти великодушність і щедрість. Імовірні грошові надходження, виграш або подарунок від близької людини.

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