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Як правильно хвалити дитину: поради Дмитра Карпачова

24.03.2021

Як правильно хвалити дитину? Чи можно захоплюватися кожною дрібницею? Так, героїня 31 випуску 1 сезону психологічного реаліті «Супермама» — обдарована мама Віка — виховує 6-річну дочку. Жінка просто обожнює Злату і хвалить її з приводу і без. Але чи так це добре? Чи не заподіє шкоди в майбутньому? Як правильно хвалити дитину? Про це розповіла експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

супермама

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У гостях в обдарованої мами Віки учасницям здалося, що жінка занадто хвалить свою дочку, прикрашаючи її вміння. А це, на їхню думку, не зовсім правильно, адже в дівчинки може розвинутися в майбутньому завищена самооцінка. Але що ж з цього приводу думає експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

«Якщо мама буде сильно перехвалювати свою дитину, то в майбутньому вона чекатиме за кожен свій крок похвалу. На неї чекає розчарування, адже інші люди оцінюватимуть об’єктивно».

супермама

Дмитро Карпачов звертає увагу батьків на те, що дітей, звичайно ж, треба хвалити. І що більше, то краще. Але похвала має ґрунтуватися на реальних досягненнях. Відмежовувати дитину від об’єктивної реальності дуже шкідливо. Адже так вона ризикує отримати сильний стрес, коли піде в доросле життя.

Більше порад щодо виховання дітей з понеділка по четвер о 18:00 у проєкті  «Супермама».

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