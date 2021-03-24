Сьогодні, 24 березня, тренер проєкту «Зважені та щасливі»-9, а також головний герой 6 сезону романтичного реаліті «Холостяк» — Іраклі Макацарія — святкує день народження. Редакція STB.UA вітає зі святом і бажає творчих успіхів і досягнення нових кар’єрних висот.

Завидний чоловік і улюбленець усіх українських дівчат сьогодні святкує свої 36 років! За останні роки чоловікові вдалося підкорити нові кар’єрні висоти: стати тренером найвагомішого шоу країни «Зважені та щасливі», привести свою команду до перемоги, зайнятися благодійністю і розвинути ювелірну справу!

Редакція STB.UA вітає Іраклі з днем ​​народження і бажає нових успіхів у прийдешньому році!

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