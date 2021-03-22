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Літній час 2021: в який бік переводити стрілки годинника при перекладі годин?

22.03.2021

Переводити годинник на літній час у 2021 році потрібно в останню неділю березня. Але в який бік переводити стрілки годинника, щоб не помилитися і не потрапити в халепу? Відповідь на це запитання знайдете в нашому матеріалі.

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Скоро відбудеться перехід на літній час. Щорічно стрілки годинника на годину вперед потрібно переводити в останню неділю березня. А це означає, що в Україні в ніч з 27 на 28 березня о 3 годині ранку всім потрібно перевести стрілку годинника на одну годину вперед. А це означає, що спати ми будемо на годину менше.

Чому потрібно перевести стрілки годинника на годину вперед

Уперше переводити годинник запропонували у 1784 році. Таке рішення прийняв посол США у Франції Бенджамін Франклін із метою економії свічок. Однак винахід переходу саме на літній час приписують англійцеві Вільяму Віллетту.

В Україні ж переводити годинники почали лише з 1981 року. Переведення годинника на літній час, тобто на годину вперед, потрібен, щоб люди могли раніше вставати і починати працювати. Таким чином можна економити електроенергію, адже вдень ​​люди практично не використовують штучне освітлення.

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