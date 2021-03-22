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Євробачення-2021: Великобританія визначилася з представником

22.03.2021

Великобританія представила свого конкурсанта на Євробачення-2021. Ним став артист, який раніше був номінантом Греммі – Джеймс Ньюман! Оскільки держава входить до п’ятірки країн-засновників, конкурсант представить трек «Embers» в фіналі Євробачення-2021.

Для Євробачення-2021 британська громадська телекомпанія BBC вибрала автора пісень Джеймса Ньюмана. У фіналі він виконає композицію «Embers». 

Після написання хітів для інших артистів Джеймс готовий взяти Європу штурмом як сольний артист. Джеймс любить простоту пісні «Embers» і відчуває, що вона відразу заводить слухача.

Відомо, що Джеймс був вокалістом багатьох успішних пісень – його найбільший хіт припав на 2018 рік, коли він співпрацював з відомим голландським ді-джеєм Армін Ван Бюрен. Їх пісня «Therapy» стала хітом в Європі і зайняла 4 місце в топ-40 Нідерландів.

Більше на тему: Нідерланди визначили представника на Євробаченні-2021

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