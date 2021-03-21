Гороскоп на тиждень з 22 по 28 березня 2021 року розповість, які повороти долі підготували зірки для кожного знака зодіаку. Кому можна сміливо починати нове життя або нову справу, а хто повинен звернути увагу на свою другу половинку? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 22 по 28 березня 2021 року від експертів СТБ.

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Гороскоп на тиждень — Овен

Овнам цього тижня варто проявити повагу до колег і начальства. Ви, звичайно, професіонал із великої літери, але іноді варто прислухатися до порад і побажань інших. Навіть тих, хто набагато нижче вас за рангом. Що ж до стосунків з протилежною статтю, то ближче до п’ятниці вам захочеться романтики, однак через деяку напругу, яка виникла у вас на тижні, про це доведеться забути. Що ж, так теж буває.

Гороскоп на тиждень — Телець

Тельцям весь тиждень варто присвятити своєму здоров’ю. Особливо це стосується тих, кому за 50. Пройдіть профілактичне обстеження і намагайтеся не перепрацьовувати на роботі. Побільше гуляйте на свіжому повітрі і пам’ятайте про заходи безпеки. Що стосується фінансів, то варто їх притримати. Краще, якщо у вас буде певна сума в запасі.

Гороскоп на тиждень — Близнюки

Близнюкам варто зосередити всю увагу на роботі. Вам дадуть певну свободу дій, однак і відповідальності додасться. Зірки радять не втрачати голови і не нехтувати колегами, інакше ризикуєте стати ізгоєм і наживете собі ворогів. Вихідні проведіть у колі сім’ї.

Гороскоп на тиждень — Рак

Для Раків тиждень стане справжнім відкриттям. Вас чекає перспективне знайомство або освідчення в коханні. Тим же представникам знака, які давно пов’язані узами Гіменея, потрібно краще слухати партнера. Ваші почуття охололи, тож настав час розпалити полум’я пристрасті. І романтичний вікенд вдалині від усіх буде до речі.

Гороскоп на тиждень — Лев

Прекрасний тиждень, який обіцяє вам романтику і творчі успіхи. Ви з легкістю впораєтеся з напруженням, яке може виникнути на роботі, і досягнете схвалення начальства. Можливо, вам навіть запропонують нову посаду або ви й зовсім захочете змінити роботу. Неважливо. Будь-які зміни у вашому житті будуть дуже вдалі.

Гороскоп на тиждень — Діва

Ви сповнені сил та енергії. Цього тижня ви з легкістю зможете впоратися з будь-якими випробуваннями, якими нагородить вас доля. Щоб не перевтомлюватися, намагайтеся вирішувати питання по черзі, інакше до п’ятниці просто звалитеся з ніг. А ось вихідні варто провести в колі друзів або близьких.

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Гороскоп на тиждень — Терези

У понеділок Терезам доведеться почути не дуже приємну новину. Однак уже ближче до середи ви зумієте відновитися й почнете вирішувати проблеми. У четвер вас можуть покликати на побачення. Не відмовляйтеся. Можливо, це ваша доля. А ось вихідні присвятіть батькам. Їм дуже потрібні ваша підтримка і допомога.

Гороскоп на тиждень — Скорпіон

Намагайтеся жити тут і зараз. Нічого не плануйте на цей тиждень, оскільки плани можуть часто змінюватися через незалежні від вас причини. Зірки також радять обережно обходитися з грошима і не витрачати їх на непотрібні речі. А ось у неділю можете побалувати себе невеликим подарунком.

Гороскоп на тиждень — Стрілець

Якщо ви хочете досягти успіху, вам варто проявити наполегливість і рішучість. Ніхто не буде замість вас втілювати ваші мрії. То ж засукайте рукави і приготуйтеся дуже багато працювати. До слова, у вас може з’явитися дуже впливовий покровитель. Не відмовляйтеся від його допомоги, вона вам стане в пригоді.

Гороскоп на тиждень — Козеріг

Цей тиждень Козерогам варто присвятити собі і своїм бажанням. Не варто бігти до друзів і знайомих і допомагати їм за першої ж потреби. Завжди думайте в першу чергу про себе. І замість того, щоб допомагати на дачі у подруги, краще почитайте книгу або сходіть із новим шанувальником на прогулянку в парк. Інакше так і залишитеся нещасні.

Гороскоп на тиждень — Водолій

Неспокійний і клопіткий час. Імовірно, вас мучитимуть сумніви. На одній шальці терезів опиняться кар’єра і соціальний успіх, а на іншій — кохання та сімейне благополуччя. На вас чекає непростий вибір. Зірки радять ухвалювати рішення серцем. І не слухайте нікого. Тільки ви знаєте, чого насправді хочете.

Гороскоп на тиждень — Риби

Цей тиждень прекрасно підходить для початку нової справи або зміни місця проживання. І мова не тільки про дім, а навіть про місто чи країну. Не бійтеся ризикувати. Цього тижня у вас усе вийде. Тільки не відштовхуйте близьких людей. Скоро настане час, коли вам знадобиться їхня підтримка.

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