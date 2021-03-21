Гороскоп на 22 березня 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому варто проявити обережність у фінансових операціях, а хто повинен звернути увагу на дітей? Читайте гороскоп на 22 березня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Складний день. Вам краще не проводити важливих переговорів, ви їх точно завалите. Відкладіть це до кращих часів.

Телець

Ви дуже сильно піддаєтеся впливу сторонніх. Не варто вірити кожному їхньому слову. І, тим більше, приймати все близько до серця. Більше віри у свої сили. Все вдасться.

Близнюки

Припиніть витрачати гроші так, ніби у вас їх дуже багато. Відмовтеся від непотрібних покупок і продовжуйте збирати на свою мрію. Не відмовляйтеся від неї. Ви майже досягли мети.

Рак

Сприятливий день для спілкування з друзями і заняття спортом або улюбленим хобі. Вам треба відпочити. Досить гарувати як кінь.

Лев

Прекрасний день, щоб проявити всю свою пристрасть. Протилежна стать буде мріяти лише про вас. Ви — майстер флірту. Тільки не перестарайтеся.

Діва

Зверніть увагу на своє здоров’я. Можливе загострення хронічних захворювань. У разі погіршення самопочуття не займайтеся самолікуванням, а зверніться до лікаря.

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Терези

Родичі можуть звернутися до вас по допомогу. Не відмовляйте. Зробіть усе, що зможете. Ви можете врятувати чиєсь життя. Це ж чудово!

Скорпіон

На вашому порозі може з’явитися людина з минулого. Нахлинуть теплі спогади. Тільки не втрачайте голову.

Стрілець

Є ймовірність того, що вам доведеться відмовитися від відпустки або давно запланованої подорожі. Не засмучуйтесь. Усе, що відбувається, на краще.

Козеріг

Складний день, який пройде під знаком невирішених проблем у справах або особистому житті. Переговори з партнерами будуть важкі. А от у стосунках з коханою людиною цілком можливо досягти компромісу.

Водолій

Вам варто звернути увагу на поведінку своїх дітей. Ви трохи запустили їх виховання. Виправте ситуацію, інакше вони можуть потрапити в неприємності.

Риби

День сприятливий для фінансових угод. Усі справи так чи інакше будуть пов’язані з грошима: доведеться віддавати і знову брати в борг. Якщо будете правильно витрачати гроші, скоро все закінчиться на вашу користь.

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