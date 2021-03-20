Гороскоп на 21 березня 2021 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому варто чекати змін в особистому житті, а хто може змінити роботу? Читайте гороскоп на 21 березня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Чудовий день. Ви сповнені сил і готові ними поділитися з іншими. Тільки не перестарайтеся. Не варто допомагати людям, якщо вони цього не просять.

Телець

Вам краще не думати про роботу. Зірки радять день повністю присвятити своїй сім’ї. Проведіть час на свіжому повітрі з рідними.

Близнюки

У першій половині дня не варто починати нові справи. Краще завершіть старі. А ось ближче до вечора можна й відпочити. З друзями або в колі сім’ї.

Рак

Раки можуть відчути певну слабкість і занепад сил. Намагайтеся більше відпочивати і не перенапружувати себе роботою.

Лев

Ви будете мріяти про романтику. Однак не варто чекати її проявів від другої половинки. Візьміть ініціативу у свої руки.

Діва

Ви дуже багато часу приділяєте роботі. Швидше за все, на вас чекає підвищення. Однак, якщо цього раптом не станеться, не варто засмучуватися. Просто час іще не настав.

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Терези

Ви повністю поглинені своєю сім’єю. Вам хочеться порадувати близьких невеликими сюрпризами. Так не відмовляйте собі в задоволенні. Повірте, подяка не змусить на себе чекати.

Скорпіон

Чудовий день. Можливе поліпшення вашого фінансового становища. Чекайте на премію або несподіваний спадок. Витратьте гроші з розумом. Не тринькайте їх.

Стрілець

Прекрасний день для налагодження ділових контактів. Готуйтеся до перспективної і багатонадійної співпраці.

Козеріг

Чудовий день, який принесе Козерогам нові перспективні знайомства. Швидше за все, ви зустрінете людину, з якою будете готові провести все своє життя.

Водолій

Водоліям варто обережно ставитися до грошей. Ви надто багато витрачаєте. Відмовтеся від незапланованих покупок.

Риби

На вас чекає багато сюрпризів. Швидше за все, надійде цікава пропозиція щодо співпраці або зміни роботи.

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