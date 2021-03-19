Гороскоп на 20 березня 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому потрібно проявити співчуття, а хто може дозволити собі побути слабким? Читайте гороскоп на 20 березня від екстрасенсів СТБ.

Овен

День тиші та медитації. Вам варто відмовитися від надмірної критики інших. На жаль, ви теж не ідеальні. Тож змиріться з недосконалістю оточення.

Телець

Близькі люди вас відверто дратуватимуть. Спробуйте стримувати свої емоції, інакше скандалу не уникнути. Краще займіться прибиранням. Це вас відволіче.

Близнюки

Ви можете відчути легку слабкість. Намагайтеся не перепрацьовувати на роботі і більше відпочивати. Здоровий сон допоможе відновити сили.

Рак

Вам знову захотілося трохи розслабитися і вирушити в невелику подорож. Спробуйте втілити свої ідеї в реальність. Однак пам’ятайте про заходи безпеки і дотримуйтесь правил карантину.

Лев

Вас гризуть невеликі сумніви. Ви розгубилися і не знаєте, чим хочете займатися. Не поспішайте з ухваленням рішення. Візьміть паузу і подумайте над цим питанням.

Діва

Іноді ваша проблема полягає в тому, що ви всім намагаєтеся довести свою правоту. Навіщо? Зрозумійте, це не завжди доцільно. Просто рухайтеся у потрібному вам напрямку. А якщо ваші вчинки хтось знецінює, не звертайте уваги!

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Терези

Вам варто присвятити день роботі. Є справи, які вимагають негайного вирішення. Не відкладайте їх у довгий ящик. Інакше потім не оберетеся проблем.

Скорпіон

Прекрасний день, щоб зайнятися спортом або змінити харчування. І для цього не обов’язково йти в спортзал або записуватися на консультацію до дієтолога. Займіться самоосвітою.

Стрілець

Відмінний день для реалізації задуманого. Ви просто підкорите начальство своїми ідеями. Однак у справах сердечних можуть виникнути дрібні негаразди. Зірки радять не зациклюватися на них. Усе налагодиться дуже швидко.

Козеріг

Ви приймаєте все занадто близько до серця. Не варто засмучуватися через те, що сказала тітка Клава. Перестаньте займатися самоїдством. Тоді ваше життя помітно покращиться.

Водолій

День покаяння і виправлення власних помилок. Пам’ятайте, немає нічого страшного в тому, щоб визнати свою неправоту і попросити вибачення.

Риби

День самобичування офіційно відкритий. Якщо вам так хочеться постраждати, дозвольте собі це. Головне, не залишатися довго в такому стані.

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